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ПсковГУ стал участником V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России»

ПсковГУ стал участником V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». Вуз был представлен на выставке как региональный методический центр. Директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова участвовала в мероприятиях форума и представляла университет на мероприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Обсуждения на форуме касались вопросов выявления новых квалификаций и их институциализации, цифровой революции и изменений рынка труда, профессионального развития, организации профориентации, создания корпоративных университетов, служб занятости и многого другого.

В форуме в качестве спикеров приняли участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, президент РСПП, председатель Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Александр Шохин и директор департамента государственной политики подготовки рабочих кадров сфере профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки Минпросвещения РФ Инна Черноскутова.

Директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова отметила, что планирует проведение в вузе семинара с освещением вопроса о новых тенденциях национальной системы квалификаций. Она отметила, что высшее образование должно стремиться к практикоориентированной подготовке. Цитируя Инну Черноскутову, она отмечает, что ориентация на softskills в будущем снизится с 90% до 70%. Также она подчеркивает, что регионам стоит переосмыслить точки роста в системе подготовки кадров и развивать сетевые формы реализации программ.

Напомним, университет ведет активную работу по внедрению Национальной системы квалификаций в регионе. В основе этой работы лежит формирование системы профессиональных стандартов, предполагающей принципиально новый подход к основному и дополнительному профессиональному образованию кадров региона.