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ПсковГУ примет участие в крупнейшей научно-образовательной выставке в Москве

11-12 декабря в Москве пройдет VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». В мероприятии примут участие более 100 ведущих российских университетов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров, научно-образовательные центры, компании - лидеры российской промышленности. Организатором мероприятия выступает министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Главной темой предстоящего мероприятия станет обсуждение хода исполнения в 2019 году национальных проектов «Наука» и «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«В календаре участников российского научно-образовательного процесса и компаний, которые определили инновации механизмом своего развития, ВУЗПРОМЭКСПО стоит как обязательное для участия. И речь не только о посещении, а об активном использовании ресурса площадки для презентации новейших продуктов и разработок, заключения соглашений и новых партнерских контактов. В контексте реализации национальных проектов «Наука» и «Образование» - выставка является абсолютно рабочим механизмом для достижения поставленных целей», - заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

ПсковГУ на выставке представит Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование». В настоящее время центр ПсковГУ ведет работу по 5 проектам, в рамках которых инженеры центра разрабатывают реклоузеры с цифровым дистанционным управлением, прямой электропривод контактных групп высоковольтных коммутационных аппаратов, опытный образец выпрямительно-инверторной установки (ВИУ) для автономного модуля жизнеобеспечения и программное обеспечение для проприетарного модуля телеметрии медицинского электротехнического оборудования. Кроме того, в центре ведется обучение инженерного и рабочего персонала завода по производству автономных модулей жизнеобеспечения по согласованной программе. Главными партнерами центра являются Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», ООО «Центр специальных технологий» и ООО «ЭФА медика» (Санкт-Петербург).

Помимо экспозиции, на которой будут продемонстрированы разработки российских вузов и научных организаций, на мероприятии запланирована насыщенная деловая программа.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина будет работать в тематических секциях выставки, в частности, на совещаниях под руководством министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Руководители образовательных организаций высшего образования обсудят вопросы разработки программ развития университетов с 2020 года, применение эффективных контрактов, профстандартов, а также новую модель конкурса по распределению контрольных цифр приёма.

Руководство вуза также примет участие в совещании по вопросам реализации государственной информационной научно-образовательной политики, где Минобрнауки презентует digital-стратегию по информационному сопровождению национальных проектов «Наука» и «Образование». Также представитель вуза посетит мастер-класс заместителя директора Института образования НИУ ВШЭ Ильи Коршунова «Образовательные программы для промышленности: технологии заключения сделок». Мастер-класс будет посвящен маркетинговой стратегии и коммуникационной политике вуза.

По словам организаторов, ожидается, что в течение двух дней выставку «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», посетят не менее 10 тысяч человек.