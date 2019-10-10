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В ПсковГУ пройдет семинар Researcher Connect для аспирантов и молодых ученых

В ПсковГУ объявляется набор слушателей на семинар Researcher Connect, который пройдет в университете 17-19 февраля 2020 года. Организаторами выступает Национальный фонд подготовки кадров совместно с Псковским государственным университетом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Заявки принимаются до 20 декабря 2019 года.

Researcher Connect – учебный курс для ученых и аспирантов, руководителей центров академического письма, представителей международного отдела. Программа курса разработана с целью развития у участников необходимых для успешного осуществления научной деятельности навыков: от получения грантов и установления международных партнерств до успешных публикаций и выступлений на английском языке.

Слушатели получат практические знания по взаимодействию с ведущими международными журналами и представление о том, как создавать и поддерживать новые контакты в академической среде, находить возможности для потенциального сотрудничества, оценивать преимущества и недостатки этого сотрудничества и выбирать именно тех партнеров, взаимодействие с которыми принесет максимальную пользу.

Спикером семинара-тренинга в ПсковГУ выступит Люси Армитж – независимый эксперт по коммуникациям, консультант, тренер, имеющая многолетний опыт разработки и проведения курсов для ученых и исследователей в университетах, научно-исследовательских институтах Великобритании и других стран.

Требования к участникам семинара:

Молодые ученые, аспиранты

Необходимый уровень английского — B2 и выше (от Upper Intermediate)

Максимальный размер групп — 20-22 человека.

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму и направить ее на электронный адрес vicerector_f@pskgu.ru.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 8-931-591-07-84 Бессонова Алиса Олеговна. Количество мест для участия в семинаре ограничено.

Все участники семинара получат сертификаты, актуальные знания, востребованные научно-академическим сообществом и смогут установить деловые контакты для дальнейшего эффективного построения научной карьеры.