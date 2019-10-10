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Лекции о городской топонимике прочитала эксперт ПсковГУ в Торунском университете в Польше

Доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного образования Института образования и социальных наук Любовь Головина была приглашена университетом города Торунь (Польша) для чтения лекций по русскому языку студентам-русистам 4-5 курсов, а также для участия в семинаре языковедов гуманитарного факультета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Поездка состоялась в рамках программы Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами Erasmus +.

«Я поехала, чтобы поделиться со студентами и преподавателями университета своими наблюдениями в области топонимики городского пространства, рассказать об истории и современности русской системы именования, а также представить актуальный научный взгляд российских ономатологов на проблему семантики имени собственного в контексте лингвокультурологии», – рассказывает доцент.

Представитель ПсковГУ впервые был приглашен на площадку Торунского университета. «Мы обсудили возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия на научном уровне и уровне академической мобильности, – отметила Любовь Головина. – Преподаватели кафедры славянских языков выразили желание в ближайшем будущем приехать в Псков, а также пригласить в следующем году для чтения лекций преподавателя нашего университета».

В ходе семинара с польскими языковедами Любовь Головина получила много идей о дальнейших путях развития своих научных интересов. «Я смогла увидеть сторонний взгляд на обычные для русского человека вещи в области именования, что поможет мне в научном развитии, – говорит она. – Некоторые идеи, которые активно применяются в практике преподавания РКИ в Торуне, например, система формального оценивания, будет опробована в моей педагогической практике».

Доцент также отмечает, что неделя в Торуне была яркой и запоминающейся. «Тихий, красивый польский город, который погружает тебя в средневековую эпоху, встретил меня доброжелательно. Атмосфера самого университета тоже располагала. Студенты показались мне очень позитивными и открытыми, а преподаватели очень активными и настроенными на диалог. Хотелось бы думать, что это начало дружбы двух университетов», – заключила она.