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Мировое сообщество филологов-русистов соберется в ПсковГУ

19 декабря в Псковском государственном университете стартует II Международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный* в международном образовательном пространстве vol. 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Накануне конференции в Псков съедутся русисты со всей страны от Калининграда до Владивостока, прибудут гости из-за рубежа. Всего для участия в конференции зарегистрировались порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира – это представители федеральных университетов, зарубежных вузов и профильных организаций, занимающихся преподаванием, изучением и развитием русского языка за пределами России.

20 декабря состоится закрытое заседание правления ассоциации преподавателей русского языка и литературы РОПРЯЛ – крупнейшего профессионального объединения педагогов-русистов, во многом определяющего векторы развития русского языка и русского языка как иностранного. В составе Правления РОПРЯЛ конференцию в ПсковГУ посетят советник президента РФ Владимир Толстой, ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий, директор Центра коммуникативных компетенций Центра экспертиз СПБГУ Сергей Кузнецов и генеральный директор издательско-учебного центра «Златоуст» Станислав Голубев.

Направления работы конференции охватят все наиболее значимые тенденции развития современного образования в ракурсе РКИ.

Конференция «Мир без границ» пройдет в ПсковГУ во второй раз. По сравнению с прошлым годом, состав участников стал значительно разнообразнее. Новый масштаб конференции свидетельствует о том, что мировому сообществу русистов крайне необходима открытая площадка для дискуссии, и ПсковГУ как флагман развития РКИ полностью отвечает запросу специалистов», – отметил проректор по международной деятельности Арсений Парфенов.

В 2019 году ПсковГУ повторно включен министерством образования и науки РФ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Помимо ПсковГУ, в перечне всего 12 российских вузов. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.

Для всех, кто не сможет лично принять участие в конференции, будет организована прямая трансляция со всех площадок. Ссылку на прямую трансляцию и новости по конференции ищите в официальных социальных сетях университета по хештегам #мирбезграниц и #borderlessworld.

Организаторы мероприятия: Псковский государственный университет, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы РОПРЯЛ.