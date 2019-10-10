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Новый тематический словарь народных примет представили ученые ПсковГУ на международном форуме в Сочи

Профессора кафедры теории и методики начального и дошкольного образования, доктора филологических наук ПсковГУ Татьяна Никитина и Елена Рогалева представили свой новый проект «Тематический словарь народных примет» на VI Международном педагогическом форуме «Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие» в Сочи. Участниками форума стали педагоги со всей России и 40 стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Ученые рассказали международному научному сообществу об уже изданных учебных словарях, а также получили предложения опубликовать 2 новых.

Татьяна Никитина и Елена Рогалева отмечают, что участие в форуме замотивировало к дальнейшей научной деятельности в сфере лексикографии. Напомним, Татьяна Никитина - почетный работник высшего профессионального образования, специалист по молодежному сленгу, русскому жаргону, ненормативной лексике, пословицам и поговоркам. Елена Рогалева – специалист по современной учебной фразеографии, а также теоретическим основам словарей и их конструированию.

Добавим, что учредителями и организаторами форума выступают Российская академия образования, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, фонд «Русский мир», Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).