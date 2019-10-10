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Профессор ПсковГУ занял первое место в конкурсе «Золотой корифей»

Профессор кафедры философии и теологии Николай Рыбаков принял участие в VIII международном конкурсе «Золотой Корифей» и занял первое место в номинации «Философские науки и культурология», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурс проводится среди авторов учебно-методической, учебной и научной литературы, изданной в 2018-19 годах. Николай Рыбаков представил на конкурс свое новое учебное пособие «Предмет философии».

В конкурсе приняли участие 26 авторов и авторских коллективов, представивших для конкурсного рассмотрения методические, учебные и научные издания, опубликованные в 2018 и 2019 года.

Николай Рыбаков - доктор философских наук , профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 40 научных статей, монографий и пособий.