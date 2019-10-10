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Проект кондитерской для диабетиков студентов ПсковГУ вошел в тройку лучших на конкурсе «Инноград 2019»

Студенты ПсковГУ заняли 3 место в номинации «Предпринимательская активность» на Всероссийском образовательном конкурсе молодежных проектов «Инноград: мой старт». Конкурс проводится Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского с 2012 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Студенты представили проект кондитерской для людей с сахарным диабетом. Кондитерская «NoSugar» предназначена для людей, страдающих диабетом, а также всех, кто решил в пользу здоровья отказаться от сахара. Проект нацелен не только на получение прибыли, но и на решение важной медикосоциальной проблемы, актуальной для Псковской области. Жюри состояло из представителей науки и практиков предпринимательской сферы и отметило проект как актуальный.

В команду вошли студенты 3 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Института права, экономики и управления ПсковГУ Ольга Алексеева, Софья Соловьева, Лина Дидидзе и Анастасия Иванова. Руководитель студенческой команды – доцент кафедры управления и административного права Ольга Копытова. Студентки отмечают, что вчетвером постоянно участвуют в различных конкурсах. «Инноград» стал третьим конкурсом в нашей копилке за этот год», – говорит Ольга Алексеева. Всего от Института в конкурсе участвовало 6 команд.

«Необходимо было пройти 7 этапов, в конце каждого из которых мы получали баллы. По общему числу баллов были определены финалисты, - рассказывает участница конкурса Ольга Копытова. – Необычным был для нас формат online-защиты. Во время прямой связи наша команда услышала от членов жюри много ободряющих слов. Всегда приятно получить позитивную оценку своей работы, приобрести новый опыт, возможность попробовать себя в чем-то новом и поверить в свои силы».

В конкурсе приняли участие более 1000 студентов, которые представили 212 проектов в 4 номинациях «Инновации и интеллект» (технологическое предпринимательство), «Предпринимательская активность» (малый бизнес), «Социальное проектирование» (социальный бизнес), «Медиа-успех» (медиапроекты). 22 проекта вышли в финал конкурса.

В течение 7 недель команды из 17 вузов разных городов России выполняли задания на интернет-платформе, от формулировки идеи до бизнес-плана и презентации проекта.

«Мы впервые столкнулись с бизнес-планом, было нелегко, но также было желание научиться чему-то новому, – подчеркнула студентка Лина Дидидзе. – Студенчество это прекрасная возможность попробовать себя в разных сферах».