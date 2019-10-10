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Профессор Сергей Кузнецов даст советы по изучению языков участникам конференции «Мир без границ» в ПсковГУ

Как помочь учащимся понимать каждое отдельное слово для осознания целостной картины мира изучаемого языка, узнают от директора Центра коммуникативных компетенций Центра экспертиз СПбГУ Сергея Кузнецова участники II Международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0», которая стартует в ПсковГУ 19 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Доктор филологических наук, профессор Сергей Кузнецов занимается исследованиями в области семантики, морфологии и лексикографии, является автором и главным редактором «Большого толкового словаря русского языка», автором более 80 научных публикаций по проблемам русистики. Кроме того, Сергей Кузнецов - вице-президент РОПРЯЛ и МАПРЯЛ и член Совета при президенте РФ по русскому языку.

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Напомним, в 2019 году ПсковГУ повторно включен министерством образования и науки РФ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.