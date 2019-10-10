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Об использовании QR-технологии в обучении русскому языку как иностранному узнают участники конференции «Мир без границ» в ПсковГУ

На II международной конференции «Мир без границ» в ПсковГУ ассистент кафедры методики преподавания РКИ Государственного Института русского языка им. А. С. Пушкина Андрей Кузнецов расскажет об использовании QR-технологии в обучении русскому языку как иностранному.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, в прошлом году Андрей Кузнецов посетил Псков впервые – «по личному желанию для участия в конференции», как он сам говорит. В декабре 2018 года в ПсковГУ прошла первая конференция «Мир без границ».

В Сколково. Фото из личного архива Андрея Кузнецова

Год назад он выступал с докладом на одной из секций, в Центре студенческих инициатив в ПсковГУ. Его доклад об использовании онлайн-среды Langteach-online для самостоятельного изучения иностранцами русского языка и культуры был отмечен в резолюции конференции как один из лучших. После этого Андрея Кузнецова пригласили на майский конгресс МАПРЯЛ в Нурсултане, где он познакомился с президентом Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина профессором В. Г. Костомаровым и нынешним президентом МАПРЯЛ В.И. Толстым. Знакомства стали знаковыми: Андрея пригласили работать в институт преподавать русский язык иностранцам.

«Казалось бы, не самая удивительная история: молодой перспективный выпускник МГУ нашёл достойную работу в своей сфере. Однако, для Андрея это стало настоящим чудом. Дело в том, что Андрей обладает некоторыми проблемами со здоровьем. Найти работу при таких условиях бывает проблематично», - отметили в ПсковГУ.

Сейчас Андрей Кузнецов преподаёт в Институте русского языка им. А. С. Пушкина практический курс русского языка, а также занимается научными исследованиями в области методики преподавания русского языка как иностранного и информационно-коммуникационных технологий в преподавании РКИ. А ещё Андрей разрабатывает собственные электронные образовательные ресурсы. Его интернет-проект Langteach-online был успешно апробирован на базе нескольких вузов, в том числе в институте непрерывного образования ПсковГУ. В багаже исследователя 21 публикация – 19 статей и 2 пособия.

Андрей Кузнецов с коллегами на конференции «Мир без границ» в ПсковГУ в 2018 году. Фото из личного архива

«Гуляя по Пскову, я заметил, что, например, памятник Каверину и храм Василия на Горке имеют таблички с QR-кодами. Это пример использования этой технологии в культурной сфере, - отметил Кузнецов. – Если говорить об обучении РКИ, то любой текст, видео- или аудиоматериал, тестовые задания – всё это можно зашифровать в QR-код и открывать на своём мобильном устройстве даже с большого расстояния, и это очень удобно при работе в больших аудиториях».

Напомним, 19 декабря в Псковском государственном университете стартует II Международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». В Псков съедутся русисты со всей страны от Калининграда до Владивостока, прибудут гости из-за рубежа. Всего для участия в конференции зарегистрировались порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира.