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Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно

В администрации Псковской области прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со студентами ПсковГУ, которые будут проходить практику в органах исполнительной власти. На встречу собралось почти 200 студентов, также присутствовала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и несколько проректоров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо представителей университета, поговорить со студентами пришли и представители областной администрации и ведомств, где студенты планируют проходить практику: руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева, председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская и другие.

«Сегодня здесь собрались двести человек, которые в ближайшее время будут с нами трудиться в администрации области и решать большое количество задач. Нам очень хочется, чтобы вы, получая знания в вузе, могли применять их на практике. Для нас это возможность подготовить хорошую и качественную скамейку запасных. Мы бы хотели многолетнюю тенденцию, когда лучшие кадры утекают в соседние регионы, переломить. Нужно не забывать о том, что от профессионализма и готовности отдавать себя делу будет зависеть то, с какой скоростью будет улучшаться качество жизни в Псковской области», - заявил губернатор.

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Михаил Ведерников отметил, что это очень важное направление работы, которое он возьмет на свой личный контроль. «Ничего формального в работе и взаимодействии со студентами быть не может», - подчеркнул губернатор. При возникновении любых проблем при прохождении практики Михаил Ведерников попросил студентов пользоваться современными средствами коммуникации и писать ему в «Инстаграм». Михаил Ведерников заверил студентов, что он не будет говорить, откуда и от кого именно к нему поступила информация, но проблемы будет решать.

«Хочу попросить коллег, чтобы к студентам было правильное отношение. Это ваш кадровый резерв, и «принеси, подай» быть не должно. Мы все должны себе растить себе смену», - заключил губернатор.

Он также обратил внимание сотрудников ведомств и структурных подразделений администрации Псковской области, что на студентов смело можно возлагать какие-то контрольные функции, например, приемку объектов или дорожных работ. «Это будет полезно и для них, и для нас. Это будет объективная обратная связь», - заявил Михаил Ведерников.

Врио ректора ПсковГУ поблагодарила губернатора за предоставленную возможность и заявила, что практико-ориентированное образование было приоритетом для университета. «Подобные программы реализуются в пяти регионах. Но, так как у нас, они не реализуются нигде», - заявила Наталья Ильина.

Она отметила, что ребята очень переживают, как именно они будут проходить практику и что будет после ее прохождения. «Мы для себя определили три ответа: первое - это хорошая характеристика от руководителя комитета и определенность, в какую магистратуру пойти; второе - студенты смогут узнать, как включиться в те или иные процессы и получить работу; и третье - ребята могут стать хорошими проводниками для проектов, которые реализуются в Псковской области», - отметила врио ректора.

Она также рассказала, что практика будет разделена на три этапа: пассивная практика, операционная деятельность, где студенты познакомятся с непосредственной работой в комитетах, и третье - это реализация проектов.

«Я прошу руководителей комитетов отнестись к ребятам с энтузиазмом. Это первый год, и мы будем учиться реагировать на ваши запросы», - обратилась Наталья Ильина к руководителям комитетов и ведомств.

Врио ректор обратила внимание на то, что данная практика - это первый случай, когда ребята в рамках образовательного процесса переходят на индивидуальную траекторию развития, и отметила, что практика даст не только возможность получить работу, но и повышенную стипендию, и дополнительные бонусы в университете.

Встреча прошла в формате открытого диалога: студентов интересовало, можно ли в дальнейшем совмещать учебу в магистратуре и работу в администрации, какой документ они получат по окончанию практики, и как она будет совмещаться с учебой.