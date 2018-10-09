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Юрий Демьяненко обратился к коллегам, студентам и аспирантам ПсковГУ

Юрий Демьяненко, на днях покинувший пост ректора Псковского государственного университета, обратился к коллегам, студентам и аспирантам опорного вуза. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ПсковГУ.

«15 октября текущего года закончилось действие моего срочного контракта с Минобрнауки РФ. В связи с этим я покидаю пост ректора Псковского государственного университета. Благодарю весь коллектив за совместную плодотворную и творческую работу. Желаю всем успехов в учебной, научной и общественной деятельности на благо Псковской области и нашего университета», - говорится в сообщении.

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Напомним, Юрий Демьяненко - кандидат социологических наук, заслуженный учитель РФ. Должность ректора ПсковГУ Юрий Демьяненко занимал с 7 апреля 2011 года. До этого в разные годы работал учителем физики в городе Грозном и в Пскове, организатором внеклассной работы и заместителем директора средней школы села Саныяхтах Якутской АССР, инженером-конструктором и заместитель начальника отдела псковского завода АТС. С 1988 по 1994 годы работал директором псковской школы №25 и Псковского педагогического комплекса. С 1994 по 2010 года - заместитель главы администрации Псковской области, с августа 2010 года – заместитель губернатора – руководитель представительства Псковской области при правительстве РФ.