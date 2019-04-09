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Обыгравший команду знатоков студент ПсковГУ: Идеи для вопросов возникают во время чтения

Студент-второкурсник заочного отделения исторического факультета ПсковГУ Владимир Борисов, обыгравший знатоков клуба «Что? Где? Когда?», рассказал о своих впечатлениях и о том, откуда он берет идеи для вопросов. По словам Владимира, игру он смотрит с осени 2016 года, с января 2017 года начал посылать вопросы знатокам на электронную почту, а с мая 2017 года - в 13 сектор, где нет предварительного отбора, и который работает только в прямом эфире.

«25 июня 2017 года сыграл мой первый вопрос в 13 секторе - [Максим] Поташев смог на него ответить, но мой вопрос все равно отметили и дали денежную премию. В следующий раз мой вопрос в 13 секторе выпал ровно через год - на него снова смогли ответить. И вот позавчера снова повезло, - поделился впечатлениями молодой историк с пресс-службой ПсковГУ. - Вопросы, которые я посылал им электронной почтой, пока не играли».

Владимир часто бывает в библиотеке, и идеи для вопросов возникают во время чтения. «Идеи не беру целенаправленно, просто, когда читаю, подмечаю что-нибудь необычное, и работает это по вдохновению - бывает, шесть вопросов за день придумаю, а бывает, месяц не придумываю», - рассказывает он.

Интересно отметить, что научную работу студент ведет по теме интеллектуальных игр. «Послезавтра дебютирую на конференции с темой «Учебная интеллектуальная игра как средство развития эффективного мышления». Мой научный руководитель - замечательный человек Сидорова Татьяна Владимировна, доцент кафедры педагогики и социальной работы», - рассказал Владимир.

Напомним, вопрос, присланный студентом, звучал следующим образом: «Что майя называли солнцем, на котором сидит зеленый ягуар и пьет кровь?». Озвучивший финальное решение команды Андрей Козлов предположил, что речь о цитрусе, апельсине с зеленым листочком. Однако правильный ответ был: «Яичница с зеленым перцем чили». Так, знатоки проиграли первое противостояние игры, а пскович выиграл 50 тысяч рублей.