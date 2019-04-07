Общество

Псковский историк выиграл деньги в «Что? Где? Когда» на Первом канале

Псковский историк Владимир Борисов выиграл у знатоков клуба «Что? Где? Когда?» в одноименной телепередаче на Первом канале.

Источник: Первый канал

В 3-й игре весенних игр клуба, 7 апреля, первый вопрос, который получила команда магистра игры Андрея Козлова, был от псковича. Вопрос звучал следующим образом: «Что майя называли солнцем, на котором сидит зеленый ягуар и пьет кровь?». Озвучивший финальное решение команды Андрей Козлов предположил, что речь о цитрусе, апельсине с зеленым листочком. Однако правильный ответ был: «Яичница с зеленым перцем чили». Так, знатоки проиграли первое противостояние игры, а пскович выиграл 50 тысяч рублей.