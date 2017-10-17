Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи»Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло между Черняковицами и Подборовьем, на...12
Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи»
17.10.2017 11:08 ПЛН, Псков
Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло между Черняковицами и Подборовьем, на трассе М-20.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.
По неофициальной информации, есть погибший.
Фото: https://vk.com/ghest_pskov
Источник: Псковская Лента Новостей
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