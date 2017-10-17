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Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи»

17.10.2017 11:08 ПЛН, Псков

Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло между Черняковицами и Подборовьем, на трассе М-20.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.

По неофициальной информации, есть погибший.

Фото: https://vk.com/ghest_pskov

Источник: Псковская Лента Новостей



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