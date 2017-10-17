Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло между Черняковицами и Подборовьем, на трассе М-20.

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