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После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированы

17.10.2017 13:35 ПЛН, Псков

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с участием маршрутного такси в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Погиб пассажир автомашины «Ниссан Террано», пострадали шесть пассажиров микроавтобуса «Мерседес», они доставлены в областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, после столкновения «Ниссан Террано», в котором находились 4 человека, загорелся, три человека смогли покинуть горящий автомобиль, а один оказался заблокирован и погиб.

По данным ТАСС, два пострадавших находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, им оказывается интенсивное лечение, диагнозы пока уточняются. В областной больнице состояние пострадавших пока не комментируют.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, трасса не перекрывалась. Дорожное полотно было сухим.

Напомним, столкновение автомашины «Ниссан Террано» и микроавтобуса «Мерседес» - маршрутного такси компании «Стрижи» произошло во вторник в 10.30 на 278-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Подборовье Псковского района.

По предварительной информации, водитель «Ниссан Террано» выехал на полосу встречного движения. В маршрутном такси ехали 7 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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