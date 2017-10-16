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После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированы

После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированы

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Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии

17.10.2017 15:57 ПЛН, Псков

Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в областной больнице в тяжелом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
 
 
По последний информации, в результате аварии один человек погиб, семеро (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, пять из них - пассажиры микроавтобуса. У них диагностированы ушибы и ссадины.
 
В тяжелом состоянии в больницу доставлены водитель «Ниссана» - предположительно, женщина 1983 года рождения, и ее пассажирка.
 
Личность погибшего - предположительно, пассажира «Ниссана» - устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
Напомним, столкновение автомашины «Ниссан Террано» и микроавтобуса «Мерседес» - маршрутного такси компании «Стрижи» произошло во вторник в 10.30 на 278-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Подборовье Псковского района.
 
По предварительной информации, водитель «Ниссан Террано» выехал на полосу встречного движения. В маршрутном такси ехали 7 человек. 
 
После столкновения «Ниссан Террано», в котором находились 4 человека, загорелся, три человека смогли покинуть горящий автомобиль, а один оказался заблокирован и погиб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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