После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированыШесть человек пострадали и один погиб в ДТП с участием маршрутного такси в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС. «Погиб пассажир автомашины...21
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Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии
17.10.2017 15:57 ПЛН, Псков
Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в областной больнице в тяжелом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По последний информации, в результате аварии один человек погиб, семеро (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, пять из них - пассажиры микроавтобуса. У них диагностированы ушибы и ссадины.
В тяжелом состоянии в больницу доставлены водитель «Ниссана» - предположительно, женщина 1983 года рождения, и ее пассажирка.
Личность погибшего - предположительно, пассажира «Ниссана» - устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, столкновение автомашины «Ниссан Террано» и микроавтобуса «Мерседес» - маршрутного такси компании «Стрижи» произошло во вторник в 10.30 на 278-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Подборовье Псковского района.
По предварительной информации, водитель «Ниссан Террано» выехал на полосу встречного движения. В маршрутном такси ехали 7 человек.
После столкновения «Ниссан Террано», в котором находились 4 человека, загорелся, три человека смогли покинуть горящий автомобиль, а один оказался заблокирован и погиб.
Источник: Псковская Лента Новостей
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