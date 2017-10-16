www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Коды регионов на автономерах Трезвый город Бермудский треугольник для псковских дорожников Битва внедорожников в Кудяево На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новый переход в Пскове Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Битва внедорожников в Кудяево Битва внедорожников в Кудяево Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Один человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под Псковом

17.10.2017 11:28 ПЛН, Псков

Один человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 17 октября около 10.30 на 278 км автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Столкнулись «Рено Дастер» и «Мерседес». По предварительной информации, водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения.

Погиб пассажир «Рено». Еще несколько человек госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудник ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, второй участник ДТП - маршрутка компании «Стрижи».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 10 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31