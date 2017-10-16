Один человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под ПсковомОдин человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение...10
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Один человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под Псковом
17.10.2017 11:28 ПЛН, Псков
Один человек погиб и несколько ранены в ДТП с участием маршрутки под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 17 октября около 10.30 на 278 км автодороги Санкт-Петербург - Невель.
Столкнулись «Рено Дастер» и «Мерседес». По предварительной информации, водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения.
Погиб пассажир «Рено». Еще несколько человек госпитализированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудник ГИБДД и другие экстренные службы.
Напомним, второй участник ДТП - маршрутка компании «Стрижи».
Источник: Псковская Лента Новостей
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