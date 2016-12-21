8 советов, как не поправиться в Новогодние праздники

Клуб «Супер фитнес» подготовил несколько простых советов, следуя которым вы сможете минимизировать «ущерб» для фигуры от новогоднего застолья.

Как не набрать лишний вес в Новый год?

1. Высыпайтесь.

Доказано, что при недосыпе возникает дисбаланс нескольких гормонов, отвечающих в том числе за аппетит и чувство насыщения, в результате чего невыспавшийся человек переедает. Так что не стоит ночами напролет читать книжки и сидеть за компьютером . Если утром не нужно на работу, это еще не значит, что сном можно пренебречь.

2. Поешьте перед застольем.

Весь день ограничивать себя в пище перед застольем, надеясь таким образом скомпенсировать предстоящие излишества - плохая идея. Проголодавшись и, к тому же, чувствуя себя вправе есть все, что хочется, за праздничным столом вы не ограничитесь куриной грудкой и салатом из овощей. Вывод: за З часа до праздничной трапезы немного перекусите, а прямо перед ней съешьте яблоко и выпейте стакан воды.

3. Идете в гости - напроситесь в помощники.

Предложите хозяйке помощь на кухне и (с ее согласия, разумеется) постарайтесь облегчить некоторые блюда. Например, добавить в оливье не майонез, а нежирную сметану или йогурт. Не вареную колбасу, а мясо... Как вариант, что-то некалорийное можно приготовить дома и принести с собой. В обоих случаях вы будете точно знать, что на столе безопасно для талии.

4. Пока готовите и накрываете стол, жуйте жевательную резинку.

Логика проста: когда во рту жвачка, вам вряд ли захочется отправить туда же пару ложек оливье, оставшуюся от багета горбушку или кусок копченой колбасы. А ведь перечисленные «мелочи» в совокупности потянут примерно на 300 ккал. Если жвачка вызывает у вас аппетит, замените ее ломтиками свежих хрустящих овощей: у вас под рукой должны быль палочки чищеной моркови и стеблевого сельдерея.

5. В ресторане заказывайте первым.

По подсчетам американских ученых, обедая или ужиная в ресторане мы получаем с пищей больше жира (в среднем на 16 г) и набираем дополнительные 250 ккал.

Причем такое нередко происходит и с убежденными сторонниками здорового образа жизни. Почему вместо рыбы на гриле и легкого овощного салатика вы вдруг попросили подать свинину с картошкой фри и двойной латте с куском торта? Да потому что кто-то за вашим столиком уже эти блюда заказал. В ресторанах мы часто едим что-то за компанию. Хотите этого избежать - сделайте заказ первым.

6. Практикуйте выборочный подход.

Праздничный стол опасен для талии по трем причинам. Во-первых, красиво оформленные блюда возбуждают аппетит больше, чем обычные. Во-вторых, хочется попробовать все, что есть. И наконец, разнообразная пища сбивает человека с толку и ему сложнее представить, много или мало он съел. Чтобы решить эту проблему, осмотрите предварительно накрытый стол, выберите несколько блюд, которые хочется больше всего, и не притрагивайтесь к другим.

7. Не начинайте с алкоголя.

Совсем не выпить на праздники - мало у кого получится. Да диетологи на этом и не настаивают. Главное — ограничиться небольшой порцией спиртного и уже после того, как поели. Алкогольные напитки не только калорийны, они еще и отпускают тормоза. Выпив шампанского на голодный желудок, вы будете намного хуже контролировать, что и в каких количествах кладете себе на тарелку.

8. Двигайтесь. Уговорить себя заниматься фитнесом на каникулах удается далеко не каждому. Но сжигать калории можно весело: катаясь на коньках (325 ккал в час), на лыжах (413-472 ккал при небольшой и средней скорости) и даже на санках — ведь вы не только съезжаете с горки, но и раз за разом поднимаетесь на нее. Не стоит недооценивать и обычные прогулки: за час быстрой ходьбы по пересеченной местности, да еще в зимней одежде, можно сжечь 250-400 ккал. На прогулку советуем взять с собой плеер. Ученые в ходе недавнего эксперимента обнаружили: те, кто слушают во время прогулки музыку, и шагают бодрее, и дистанцию проходят больше, и худеют быстрее тех, кто гуляет в тишине.

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Источник: Псковская Лента Новостей