Медведев проведет совещание по развитию перинатальных центров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание по вопросу о ходе строительства перинатальных центров в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, руководители и врио глав регионов.

Напомним, перинатальный центр мощностью 110 коек строится в Пскове в рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2017 годы». Строительство Перинатального центра в Пскове завершит местная подрядная организация - ООО «Вест-Строй». Заказчик объекта, государственная корпорация «Ростех», поддержала предложение администрации Псковской области о заключении прямого контракта между генеральным подрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» и субподрядчиком организацией «Вест-Строй», минуя посреднические подрядные организации. Это позволило нарастить темпы строительства. Планируется, что Перинатальный центр в Пскове будет сдан в феврале следующего года.

Источник: Псковская Лента Новостей