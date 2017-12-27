Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Опрос ОНФ показал, что доступ к интернету на рабочем компьютере имеют только 57% врачей в регионах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 28 Декабря    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Будь в форме-7
Простуда добралась до псковичей
Советы по ЗОЖ
Беспокойство опасно для мужчин
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Псковской станции переливания крови срочно требуется IV отрицательная группа крови

Псковской станции переливания крови срочно требуется IV отрицательная группа крови

Псковской областной станции переливания крови срочно требуется IV группа крови с отрицательным резус-фактором, сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении. Доноров приглашают сдать кровь с 25 по 28...7

Опрос ОНФ показал, что доступ к интернету на рабочем компьютере имеют только 57% врачей в регионах

27.12.2017 22:49 ПЛН, Псков

 Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос среди медработников на тему информатизации в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба ОНФ. Выяснилось, что почти пятая часть врачей не имеют компьютера на рабочем месте. И у около половины опрошенных он не подключен к интернету. ОНФ настаивает на обеспечении медработников необходимой техникой и высокоскоростным доступом к интернету, ускорении отказа от бумажного документооборота и усилении контроля за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения. Свои предложения ОНФ направил в Минздрав.

В опросе, проведенном по инициативе Народного фронта в ноябре-декабре с помощью мобильного приложения «Справочник врача», участвовали 4002 человека из 85 регионов. 87% респондентов – это доктора, остальные – медперсонал среднего звена. Результаты показали, что у 19% врачей и 36% медиков среднего звена на рабочем месте нет компьютера. И только у 57% опрошенных он подключен к интернету (при этом у 13 % из них рабочий компьютер подключен к интернету, но интернет работает плохо). Лишь 35% медработников считают, что в их лечебном учреждении нет проблем с оснащением компьютерами. Большинство же выражают недовольство – устаревшей техникой, отсутствием принтеров или, например, тем, что даже картриджи и бумагу приходится покупать за личный счет.

Эксперты ОНФ отмечают, что в таких условиях говорить об успехах работы Единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ) не приходится. Около трети опрошенных медиков о ней вообще не слышали и только 10% удовлетворены ее результатами.

«Только один врач из 10 дает системе положительную оценку. Опрос показал, что медработникам по-прежнему приходится много работать с бумажной документацией, от которой не спасает даже ЕГИСЗ. Более того, данные теперь приходится заполнять не только в бумажном, но и в электронном формате. И времени на это у специалистов уходит больше, чем на общение с пациентами, от чего в целом не может не страдать качество медобслуживания», - считает эксперт ОНФ в области медицинских информационных систем, гендиректор ООО «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов.

Плодотворной работе медиков с ЕГИСЗ мешает целый ряд и других преград, которые они также выделили в опросе. Так, в системе нередки технические сбои, программный интерфейс для медработников сложный и неудобный, а обучением специалистов по обращению с системой никто не занимается. Медики говорят и о необходимости доработки нормативной базы, подведенной под работу ЕГИСЗ. Они просят создать систему, единую для всей страны, без различий по регионам.

«На реализацию ЕГИСЗ за последние 4 года выделено более 21 млрд. руб. Цифра колоссальная, но полноценная единая система пока не реализована. Говорить о высоком уровне информатизации в здравоохранении рано еще и потому, что, как показал опрос Народного фронта, далеко не все рабочие места оснащены компьютерами и имеют доступ в сеть. А ведь, по планам Минздрава, к концу 2018 г. к ЕГИСЗ в стране должны подключить 95% рабочих мест врачей. И этой цели не достигнуть без анализа данных, полученных благодаря ОНФ. Мы настаиваем на детальной проработке нормативно-правовой базы, чтобы отказ от бумажного документооборота произошел быстрее. Необходимо оснастить рабочие места врачей высокоскоростным интернетом. И, конечно, обеспечить контроль за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения», - резюмировал Константин Хоманов.

Он отметил, что все предложения по итогам опроса Народный фронт направил в Минздрав.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 3Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100