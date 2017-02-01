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Курение является причиной 20% онкозаболеваний : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В ближайшее время в Псковском онкоцентре начнут делать МРТ

В ближайшее время в Псковском онкоцентре начнут делать МРТ

В ближайшее время в Псковском онкоцентре начнет работу современный компьютерный томограф МРТ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщил начмед...

Курение является причиной 20% онкозаболеваний

02.02.2017 11:06 ПЛН, Псков

Курение является причиной 20% онкозаболеваний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщил начмед Псковского онкоцентра Сергей Колесников.

По его словам, статистика показывает, что 70% курильщиков страдают раковыми заболеваниями. При этом курение может вызывать не только рак легких, но и другие онкозаболевания.

Случается, что раком легких болеют и некурящие люди, чаще всего женщины. Хотя курение все равно остается главной причиной рака легких.

Сергей Колесников также обращает внимание на то, что рак кишечника вышел в структуре онкозаболеваний в Псковской области на третье место среди мужчин и женщин.

Что касается наследственных факторов, то они выявлены для рака молочный железы, рака яичников. Если у пациентов есть мутации генов, то у них констатируют повышенный риск развития заболеваемости.

Источник: Псковская Лента Новостей


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