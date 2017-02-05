Судьбу «лженаучной» гомеопатии в России решит рабочая группа Минздрава

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать при Минздраве рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок, должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью. В связи с этим по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии», - сказал О.Салагай в понедельник журналистам.

Он пояснил, что основной задачей рабочей группы станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

Как пишет «Интерфакс», ранее в понедельник Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В нем ученые заявили, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований, а применение гомеопатии не может быть оценено как эффективное с точки зрения современной доказательной медицины.

В связи с этим Комиссия порекомендовала Минздраву изъять гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных клиниках и больницах.

Между тем член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов Содружества независимых государств (СНГ) Михаил Школенко заявил газете «Коммерсант», что к методам гомеопатии прибегали многие известные деятели истории, в том числе император Николай I, маршал Георгий Жуков, а также члены Политбюро ЦК КПСС. «Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы», - сказал М.Школенко.

В то же время, в самой Комиссии по борьбе с лженаукой газете пояснили, что в СССР гомеопатия не была запрещена, но и не включалась в систему здравоохранения - последнее произошло уже в современной России в 1990-х гг. «Производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, сегодня ведут все более агрессивную политику продвижения продукции», - заявил глава Общества специалистов доказательной медицины, член комиссии Василий Власов.

Источник: Псковская Лента Новостей