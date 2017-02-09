Правильное питание поможет в борьбе с гипертонией

Гипертония или повышенное кровяное давление фиксируется практически у каждого третьего жителя Земли. Наличие этого заболевания существенно сказывается на качестве жизни, приводя к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и высоким рискам для сердечно-сосудистой системы человека. Снизить влияние гипертонии поможет забота о своем здоровье и, прежде всего, - соответствующая диета.

Людям с высоким кровяным давлением рекомендуется сократить употребление соли. Натрий, который она содержит, приводит к задержке жидкости в организме, то есть, к увеличению объема циркулирующей крови. Как результат, нагрузка на сердце и сосуды возрастает, появляется повышенное давление. Многие современные продукты содержат большое количество соли: полуфабрикаты, консервированные соки, колбасы и т. д. Для того, чтобы защитить свой организм, лучше отказаться от употребления такой вредной пищи.

Фармамир, высокий риск повышения давления возникает при злоупотреблении кофе, крепким чаем или алкоголем. Такие безобидные на первый взгляд домашние соленья также могут существенно сказаться на здоровье человека. Все дело в том, что они содержат большое количество соли, позволяющей продуктам храниться дольше. Ограничить следует также употребление консервированных продуктов и копченостей. Соль, пищевые добавки, ароматизаторы, консерванты и другие вещества, которые добавляют в них, нарушают обмен веществ и приводят к увеличению веса. Как известно, именно ожирение является одной из причин развития гипертонии. Как отмечается на портале, высокий риск повышения давления возникает при злоупотреблении кофе, крепким чаем или алкоголем. Такие безобидные на первый взгляд домашние соленья также могут существенно сказаться на здоровье человека. Все дело в том, что они содержат большое количество соли, позволяющей продуктам храниться дольше. Ограничить следует также употребление консервированных продуктов и копченостей. Соль, пищевые добавки, ароматизаторы, консерванты и другие вещества, которые добавляют в них, нарушают обмен веществ и приводят к увеличению веса. Как известно, именно ожирение является одной из причин развития гипертонии.

Среди других продуктов, которые следует исключить из диеты гипертоника: сахар, белый хлеб, мучные и сладкие изделия, жирное мясо, молочные продукты высокой жирности. Все они способствуют накоплению в организме лишних килограммов и закупорке стенок сосудов.

Источник: Псковская Лента Новостей