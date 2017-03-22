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Для великолучан из группы риска организовали флюорографическое обследование : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Для великолучан из группы риска организовали флюорографическое обследование

23.03.2017 12:40 ПЛН, Псков

24 марта по инициативе Всемирной организация здравоохранения отмечается День борьбы с туберкулезом. В Великих Луках к этой дате приурочили ряд мероприятий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня местное отделение общественной организации «Красный крест» организовало для граждан, находящихся в группе риска, флюорографическое обследование.

Бомжи, алкоголики, бывшие заключенные могли пройти бесплатно флюорографическое обследование и получить за это набор продуктов.

Желающих было немало.

Источник: Псковская Лента Новостей


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