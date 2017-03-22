Для великолучан из группы риска организовали флюорографическое обследование

24 марта по инициативе Всемирной организация здравоохранения отмечается День борьбы с туберкулезом. В Великих Луках к этой дате приурочили ряд мероприятий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня местное отделение общественной организации «Красный крест» организовало для граждан, находящихся в группе риска, флюорографическое обследование.

Бомжи, алкоголики, бывшие заключенные могли пройти бесплатно флюорографическое обследование и получить за это набор продуктов.

Желающих было немало.

Источник: Псковская Лента Новостей