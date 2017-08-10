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«Бесплатная вакцинация населения и обследование на ВИЧ» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН
10.08.2017 16:38 ПЛН, Псков
11 августа в 11 часов в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Бесплатная вакцинация населения и обследование на ВИЧ».
Спикеры:
- Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Котина Ольга Валентиновна;
- Главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Сивачева Ираида Леонидовна;
- Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Неваленная Галина Ивановна;
- Заместитель главного врача главного врача ГБУЗ «Псковская городская детская поликлиника» Беспалько Елена Владимировна.
Начало в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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