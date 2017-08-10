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«Бесплатная вакцинация населения и обследование на ВИЧ» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Бесплатная вакцинация населения и обследование на ВИЧ» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

10.08.2017 16:38 ПЛН, Псков

11 августа в 11 часов в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Бесплатная вакцинация населения и обследование на ВИЧ».

Спикеры:

  • Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Котина Ольга Валентиновна;
  • Главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Сивачева Ираида Леонидовна;
  • Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Неваленная Галина Ивановна;
  • Заместитель главного врача главного врача ГБУЗ «Псковская городская детская поликлиника» Беспалько Елена Владимировна.

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону: 72-22-07.

Источник: Псковская Лента Новостей


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