Псков принял участие в акции Минздрава РФ и РЖД по экспресс-тестированию на ВИЧ

Сегодня, 13 октября, в Пскове на железнодорожном вокзале прошла торжественная церемония открытия Всероссийской акции Минздрава РФ и РЖД по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, торжественную часть мероприятия открыла заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина: «Проблема ВИЧ очень актуальная. Число ВИЧ-инфицированных людей становится все больше. Мы должны сократить количество заболевших, как раз для этих целей и была создана акция».

«Это масштабная акция, которая охватывает 24 региона России. Она призывает каждого человека внимательней относиться к своему здоровью. Важно не только выявить заболевание, но и предотвратить его вовремя», - отметил главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения России Евгений Воронин.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова добавила, что «Всероссийская акция Минздрава РФ и РЖД позволяет своевременно выявить тех, кто страдает ВИЧ-инфекцией, и оказать им помощь для достижения максимального эффекта в лечении данного недуга». «ВИЧ-инфекция - большая проблема, с которой нужно бороться и остановить ее. Эта задача государственного масштаба», - подчеркнула омбудсмен.

Заместитель главы города Пскова Елена Полонская в приветственном слове отметила, что проведение такой широкомасштабной акции по анонимному тестированию на ВИЧ - это важное профилактическое мероприятие, которое проводится в рамках всей страны, и, чем больше люди будут знать об этой проблеме, тем больше шансов уберечь население от ВИЧ.

Все участники акции отмечали необходимость привлечения внимания к проблеме ВИЧ-инфекции, обязательного регулярного обследования на ВИЧ, так как своевременное выявление заболевания и проведение противовирусной терапии может продлить жизнь больного.

Перед участниками акции выступили танцевальные коллективы города и воспитанники спортивных клубов.

Напомним, акция в Пскове продлится до 15 октября. На территории железнодорожного вокзала работают специалисты регионального СПИД-центра, которые проводят экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с обязательным дотестовым и послетестовым консультированием. Приглашаются все желающие.

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводится Министерством здравоохранения РФ в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года №2203-р. Комплекс мероприятий направлен на информирование граждан, формирование необходимых условий для увеличения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, повышение доступности медицинской помощи, эффективности диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Профилактическая работа также направлена на увеличение охвата населения добровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию. Ежегодно в России обследуются на ВИЧ-инфекцию более 30 миллионов человек.

Источник: Псковская Лента Новостей