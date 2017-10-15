Псковичей приглашают на прививку от гриппа

Третью неделю с 16 по 21 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, которая обеспечивает надежную защиту от этой болезни, снижает заболеваемость ОРВИ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:

16 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),

17 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),

18 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10 (около магазина «Торговый центр»),

19 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10, (около магазина «Торговый центр»),

20 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»),

21 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»).

Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.

Источник: Псковская Лента Новостей