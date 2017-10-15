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Псковичей приглашают на прививку от гриппа : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичей приглашают на прививку от гриппа

16.10.2017 10:23 ПЛН, Псков
Третью неделю с 16 по 21 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, которая обеспечивает надежную защиту от этой болезни, снижает заболеваемость ОРВИ.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:
 
16 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),
17 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),
18 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10 (около магазина «Торговый центр»),
19 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10, (около магазина «Торговый центр»),
20 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»),
21 октября с 10.00 до 17.30 по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»).
 
Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.

Источник: Псковская Лента Новостей


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