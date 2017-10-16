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Выставка с международным участием «МеdEХРО.PRO-SPORT’17» пройдет в Пскове 17 и 18 ноября : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Выставка с международным участием «МеdEХРО.PRO-SPORT’17» пройдет в Пскове 17 и 18 ноября

17.10.2017 14:22 ПЛН, Псков

Псковичей приглашают принять участие в III специализированной выставке с международным участием «МеdEХРО.PRO-SPORT’17». Как сообщили Центре Деловой Информации организаторы выставки, выставка пройдет 17-18 ноября (пятница, суббота) в Пскове в Экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель».

«MedEXPO.PRO-SPORT’17» - мероприятие с участием российских и зарубежных компаний, призванное объединить возможности и представить на одной выставочной площадке товары и услуги для повышения качества жизни.

На выставке будут представлены свыше 15 разделов: от медицинских товаров и услуг до спортивно-оздоровительного направления, ориентированного на популяризацию активного образа жизни среди широкой аудитории и бизнес-сообщества.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, включающая в себя конференцию, обучающие семинары и презентации, на которых профессионалы отрасли поделятся опытом и представят новинки рынка.

Основные разделы выставки:

  • медицинские услуги
  • санаторно-курортное лечение
  • медицинская техника, оборудование, инструментарий и диагностика
  • медицинская мебель и спецодежда
  • оборудование и услуги для реабилитации
  • здоровье матери и ребенка
  • медицинское страхование
  • стоматология, эстетическая медицина и косметология
  • здоровое питание, фито продукция, гомеопатия
  • все для здорового дома: натуральные бытовые средства, фильтры для воды и др.
  • товары для спорта
  • спортивное питание
  • спортивная одежда и обувь
  • фитнес, активный досуг
  • уход за пожилыми людьми и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Часы работы:

17 ноября с 10.00 до 19.00

18 ноября с 10.00 до 16.00

Подробности по телефону: +7 (8112) 29-02-11, e-mail: 722219@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей


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