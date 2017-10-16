Выставка с международным участием «МеdEХРО.PRO-SPORT’17» пройдет в Пскове 17 и 18 ноября

Псковичей приглашают принять участие в III специализированной выставке с международным участием «МеdEХРО.PRO-SPORT’17». Как сообщили Центре Деловой Информации организаторы выставки, выставка пройдет 17-18 ноября (пятница, суббота) в Пскове в Экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель».

«MedEXPO.PRO-SPORT’17» - мероприятие с участием российских и зарубежных компаний, призванное объединить возможности и представить на одной выставочной площадке товары и услуги для повышения качества жизни.

На выставке будут представлены свыше 15 разделов: от медицинских товаров и услуг до спортивно-оздоровительного направления, ориентированного на популяризацию активного образа жизни среди широкой аудитории и бизнес-сообщества.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, включающая в себя конференцию, обучающие семинары и презентации, на которых профессионалы отрасли поделятся опытом и представят новинки рынка.

Основные разделы выставки:

медицинские услуги

санаторно-курортное лечение

медицинская техника, оборудование, инструментарий и диагностика

медицинская мебель и спецодежда

оборудование и услуги для реабилитации

здоровье матери и ребенка

медицинское страхование

стоматология, эстетическая медицина и косметология

здоровое питание, фито продукция, гомеопатия

все для здорового дома: натуральные бытовые средства, фильтры для воды и др.

товары для спорта

спортивное питание

спортивная одежда и обувь

фитнес, активный досуг

уход за пожилыми людьми и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Часы работы:

17 ноября с 10.00 до 19.00

18 ноября с 10.00 до 16.00

Подробности по телефону: +7 (8112) 29-02-11, e-mail: 722219@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей