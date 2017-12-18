Нарушения условий хранения лекарственных препаратов выявила прокуратура в аптеках Великих Лук

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения требований федерального закона «Об обращении лекарственных средств» аптечными организациями города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 58 данного закона в ООО «ФениксДент», ООО «Фиалка», ООО «ЭндЭкоФарм», ООО «Юнифарм», АО «Фармакор» и МП «Фармация» ряд светочувствительных лекарственных препаратов хранился без защиты от освещения с нарушением температурного режима хранения.

Кроме этого выявлены нарушения условий хранения взрывоопасных, огнеопасных лекарственных средств в АО «Фармакор», ООО «КФ Псков», ООО «Юнифарм», ООО «Эликсир», ООО «ФениксДент», ООО «Фиалка».

В связи с этим прокурором города в адрес руководителей коммерческих предприятий внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, условия хранения лекарственных средств приведены в соответствие с установленными нормами.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей