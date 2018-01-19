Политика

Губернатор-2018: победитель получает всё

В конце минувшего года Псковская Лента Новостей проанонсировала старт нового информационно-аналитического проекта «Губернатор-2018» и выход первого материала. Сегодня мы представляем его вашему вниманию. Речь в статье пойдет о роли главы исполнительной власти в жизни региона, значении губернаторских выборов и «контурах» грядущей избирательной кампании, финиш которой придется на день голосования в сентябре 2018-го.



Говоря о предстоящих осенью выборах, обозреватели уже сейчас употребляют определение «главное политическое событие не только года, но и пятилетия», имея в виду, что от результатов голосования во многом зависит вектор развития Псковской области на срок полномочий избранного губернатора (2018-2023).

С подобными оценками избирательной кампании и роли главы исполнительной власти трудно не согласиться: едва ли не во все времена отечественной истории всё в регионах «крутилось» вокруг руководителей административно-территориальных единиц. Это на Западе давным-давно устоялись коллегиальные формы управления, у нас же вся полнота власти неизменно оказывалась в руках единоличного начальника — и неважно, как он назывался: посадник, наместник, воевода и т. д. Наше время — не исключение: «погоду» в регионах делают губернаторы.

Это везде так, однако во многих субъектах РФ (прежде всего, крупных и экономически состоятельных) наряду с главами администраций есть и другие влиятельные силы — политические элиты, крупные бизнесмены - «олигархи», лидеры национальных диаспор и др. В Пскове же, как известно, чего ни коснись — того и нет: ни сильных самостоятельных политиков, ни мощного бизнеса, ни прочих альтернативных центров влияния. А раз так, то, как и прежде, «всё решает глава администрации».

От ельцинской «вольницы» к путинской «вертикали»

Если оглянуться на новейшую историю нашей страны, то следует отметить: расцвет губернаторского всевластия пришелся на конец прошлого века. В 1990-е, в пору президента Бориса Ельцина (как известно, именно он дал субъектам РФ столько суверенитета, сколько они «смогут унести») региональные руководители почувствовали едва ли не полную политическую независимость от слабого федерального руководства. Полагавшийся главам республик, краев и областей статус членов Совета Федерации давал им еще и личную неприкосновенность. Достаточно самостоятельны главы регионов были и в плане финансов: по крайней мере, у них было значительно больше поля для манипулирования межбюджетными отношениями.

Борис Ельцин в ходе единственного визита в Псковскую область в 1994 году. В центре — Владислав Туманов, занимавший пост губернатора с 1992-го по 1996-й.

Да, определенные проблемы губернаторам 1990-х создавало крепнувшее местное самоуправление — и прежде всего главы региональных столиц (как тут не вспомнить про крайне непростые взаимоотношения с первым псковским мэром Александром Прокофьевым губернаторов Владислава Туманова и Евгения Михайлова; последнему пришлось бороться в начале 2000-х и со сменщиком Прокофьева - Михаилом Хороненом). Однако с этой системной проблемой региональные руководители в целом в масштабах страны справлялись. Там же, где сделать это не удавалось, мэр пересаживался в губернаторское кресло... и всё повторялось.

Губернатор Псковской области Евгений Михайлов (1996-2004) и его гость — певец Олег Газманов в ходе благотворительной акции перед выборами-2000

С приходом к власти Владимира Путина и переформатированием всей политической системы России статус губернаторов с начала 2000-х стал стремительно девальвироваться. Введение института полпредов президента в образованных федеральных округах, лишение региональных руководителей статуса членов Совета Федерации, различные ограничения под предлогом борьбы с «региональным сепаратизмом» и «центробежными явлениями», отмена выборов и фактическое назначение региональных глав Кремлем — все это привело к тому, что вес губернаторов упал, а характер и степень их влияния значительно изменились.



С одной стороны, укрепление «вертикали власти» сверху вниз, сокращение реальной политической альтернативы в регионах привели к усилению губернаторов на местном поле. В условиях зачищенной политической поляны, ослабления конкуренции и отмены выборов (причем, не только глав регионов, но также мэров и депутатов Госдумы по одномандатным округам) развитие регионального политпроцесса затормозилось. После того, как губернаторы добились возможности менять муниципальные уставы, они начали «крестовый поход» на позиции муниципальных руководителей, прежде всего - избранных мэров областных центров, повсеместно вводя модель избрания главы из состава муниципальных депутатов и найма на работу сити-менеджера (главы администрации). Так происходило по всей стране, в том числе и в Пскове. При губернаторе Михаиле Кузнецове табуретку выбили из-под мэра Хоронена, ради этого Устав города был переписан – что и привело к появлению существующей до сих пор двуглавой модели управления муниципалитетом.

Глава области Михаил Кузнецов (2004-2009) и мэр Пскова Михаил Хоронен, о губернаторрских амбициях которого в 2000-е не говорил только ленивый

С другой стороны, усиление центральной власти, появление федеральных округов с грозными полномочными представителями президента и мобилизация всех региональных начальников под знамена "Единой России", фактическая назначаемость самих глав - все это привело к потере политической самостоятельности руководителей субъектов Федерации. Главы регионов оказались встроенными в пресловутую «вертикаль власти» и окончательно утратили былое влияние в масштабах общероссийской политики.

«Расстрельная» должность

В дальнейшем (после парламентских выборов 2011-го и последовавшей за ними волны протестных выступлений) губернаторские выборы были возвращены, но с пресловутым «муниципальным фильтром» и прочими ограничениями — по большому счету, ситуацию это послабление не изменило: властных полномочий в руках губернаторов становилось всё меньше, а контроля со стороны администрации президента РФ и силовых структур — всё больше.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак (2009-2017) на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Федеральное законодательство значительно сузило полномочия региональных управленцев; возглавляемые ими администрации стали не столько управлять, сколько исполнять на вверенных им территориях волю федерального центра и писать наверх отчеты о выполнении поручений.

Сама же должность главы региона, ранее столь желанная и заманчивая для всех региональных игроков, все более стала соответствовать определениям «расстрельная» (вспомним хотя бы серьезные неприятности с законом целого ряда теперь уже бывших региональных глав - Белых, Гейзера, Хорошавина, Соловьева) и бесперспективная (подтверждение чему - волна губернаторских отставок 2016-2017 годов: на повышение из трех десятков отставников пошли лишь считанные единицы). К слову, одним из тех, кто стремительно взлетел после отставки, стал экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак (напомним, что губернатором он был назначен в 2009 году, а в 2014-м победил на выборах). Осенью прошлого года Турчак был назначен руководителем Генсовета «Единой России» и занял кресло вице-спикера Совета Федерации. Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области стал Михаил Ведерников.

Андрей Турчак и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. 13 октября 2017 года

Прошедшие за пять лет (после возвращения губернаторских выборов) избирательные кампании продемонстрировали: практически везде и всегда побеждают врио губернатора — кандидаты Кремля, путинские назначенцы.

Неважно — варяги они или хорошо известны в регионе, единороссы или представители других партий, харизматичны или блеклы, молоды или зрелы, - все не имеет значения, только то тут и важно, что за ними стоит Кремль, их поддержал Путин.

Система построена так, что несистемные элементы в принципе не могут претендовать на губернаторский пост — из-за наличия «муниципального фильтра», необходимости баллотироваться от какой-либо партии (никаких самовыдвиженцев!) и прочих нюансов. И уже одно это, казалось бы, дает четкий ответ на главный вопрос относительно исхода выборов-2018 в Псковской области.

В последние годы губернаторы куда меньше, чем прежде, зависят от общественного мнения и характера публикаций о власти в СМИ. Да, если главу критикуют в масс-медиа — это плохо. Но не потому, что негатив отразится на результатах выборов. Теперь страхи другие: про описываемые журналистами «косяки» и недостатки в работе узнают в федеральном центре — и это для губернаторов куда опаснее.

Осторожно: под напряжением!

Впрочем, спешить с детальными прогнозами относительно избирательной кампании лета-весны 2018-го я все-таки не стал бы. Уже сейчас можно выделить ряд вызовов и проблемных моментов.

Очевидно, что выборы губернатора важны для всех основных политических сил. Не получив эту должность, ни одна из них не может рассчитывать на реализацию своих целей – какими бы они ни были и в какой бы плоскости ни находились их мотивы. И даже те силы, которые сейчас не могут претендовать на победу, должны участвовать и демонстрировать потенцию. Соответственно, для всей политической системы грядущий избирательный забег означает серьезное напряжение.

При этом все будут вынуждены действовать в условиях цейтнота. Напомню, что грядущие выборы – досрочные. О том, что они состоятся в 2018-м, стало известно лишь три месяца назад, менее чем за год до дня голосования. До этого планировалось, что кампания пройдет в 2019-м. И хотя все понимали, что Андрей Турчак может в любой момент покинуть свой пост, его отъезд в Москву в октябре 2017 года стал неожиданностью. Времени на подготовку мало, к тому же сейчас идет президентская кампания – и силы всех основных участников политпроцесса сосредоточены в настоящее время на ней. Так что непосредственно к губернаторской кампании и власть, и оппозиция приступят уже после 18 марта, то есть менее чем за полгода до сентябрьского дня голосования.

Между тем, ни для кого не секрет, что к любой крупной кампании надо серьезно готовиться. Как тут не вспомнить, что прежде – во второй половине 1990-х – начале 2000-х, кампании начинались за полтора-два года до «часа Х»: формировались избирательные штабы, решались вопросы ресурсной обеспеченности, выстраивалась организационная сеть в районах, начинали выходить внушительными тиражами бесплатные газеты и т. д. Сейчас ничего подобного нет – причем, ни у кого из потенциальных участников предвыборной гонки.

Однако если для власти данная проблема отчасти решается наличием административного ресурса и иных преимуществ, обусловленных ее доминирующим положением, то ситуация, в которой находится оппозиция, выглядит крайне тяжелой и бесперспективной. Начиная с того, что ни одна из политических партий в Псковской области (кроме «Единой России», естественно) не может рассчитывать на то, что самостоятельно без каких-либо проблем преодолеет муниципальный фильтр, и заканчивая отсутствием ярких лидеров – кандидатов на пост губернатора.

В полной мере сказанное относится и к областному отделению КПРФ во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко – «партии №2», по традиции заявляющей о желании дать бой кандидату от партии власти. Кто может представить коммунистов – непонятно.

Разглядеть среди псковских коммунистов лидера, способного достойно представить партию на губернаторских выборах, непросто

При этом не следует исключать вариант, при котором мы вновь увидим тактический предвыборный союз КПРФ с «группой Михаила Гавунаса» (в том случае, если бывший вице-спикер областного Собрания и его команда примут решение участвовать в губернаторской кампании). Впрочем, до настоящего времени нет никакой уверенности в том, что такие мотивы у данной группы окажутся и, стало быть, мы станем свидетелями третьего сезона этого антивластного сериала от Михаила Гавунаса, Олега Брячака и Ко. Напомню, что первые серии были показаны в 2016-2017 годах, в ходе кампаний по выборам депутатов областного Собрания и Псковской городской думы. При этом сам Олег Брячак во время сегодняшнего прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» достаточно осторожно высказался относительно собственных перспектив участия в губернаторских выборах. Вместе с тем он прямо заявил, что псковские эсеры намерены сохранить альянс с коммунистами и в текущем году.

Недавние коллеги и соседи по Псковскому областному Собранию депутатов - эсер Олег Брячак и яблочник Лев Шлосберг — вскоре вновь могут соперниками на выборах

А раз так, то надежд на превращение кампании-2018 в яркий спектакль и жесткое противоборство немного. Разве что лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг – единственный из всех региональных политиков, кто уже четко заявился на губернаторский забег и демонстрирует заряженность на борьбу с «ветряными мельницами».

Что до самой региональной власти, то пока идет кампания по выборам президента, губернаторская повестка отодвинута на второй план. До настоящего времени не ясно, в какой степени кремлевских кураторов внутренней политики будет интересовать вопрос легитимности избранных глав регионов (в том числе процент явки в единый день голосования в сентябре, а также уровень поддержки врио) и как после президентских выборов будет ставиться задача для будущих кандидатов – действующих руководителей регионов. То ли это будет установка на убедительную победу «любой ценой» – и тогда, как говорится, «чужие здесь не ходят» и по поводу упреков в использовании админресурса никто не беспокоится. То ли во главу угла будет поставлена необходимость победы «в белых перчатаках» в условиях честной и конкурентной борьбы — и без погони за рекордными процентами. В этом случае к кандидатской гонке могут допустить не только представителей парламентской оппозиции, но и наиболее активных несистемных политиков.

Что произойдет в стране после президентских выборов, неизвестно. Возможно, нас ждет либерализация. А может быть, наоборот - впереди «закручивание гаек». Неизвестно и то, что будет с «муниципальным фильтром» на губернаторских выборах - обсуждаются различные проекты: вполне вероятно, что фильтр могут отменить или значительно скорректировать его уровень.

Как бы то ни было, следует отметить, что плюс временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова заключается в том, что он для псковичей — образно говоря, чистый лист. Соответственно, у него нет антирейтинга. Если кандидат от партии власти не будет делать резких движений, не получит негатива, а, напротив, породит надежды и позитивные ожидания — то особых проблем у него быть не должно. Если учесть, что у партии власти есть традиционный электорат (прежде всего, представители бюджетной сферы), то, возможно, уже одного этого будет вполне достаточно для решения задачи в единый день голосования в сентябре 2018-го.

Подводя итог сказанному, повторюсь: все потенциальные участники выборов вынуждены действовать в условиях цейтнота. Кроме того, стоящие перед ними задачи предстоит решать в условиях многозадачности — параллельно будут проходить и другие непростые кампании, в том числе выборы глав семи муниципальных районов. К тому же к сентябрю может измениться социально-экономическое самочувствие населения — и как в связи с этим изменятся общественные настроения, начнет ли холодильник выигрывать у телевизора, пока не известно.

Александр Савенко