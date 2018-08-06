Политика

Губернатор-2018: выскажите свое мнение!

Сегодня, 9 августа, ровно за месяц до дня губернаторских выборов Псковская Лента Новостей в целях изучения электоральных предпочтений начинает опрос читателей. Редакцию интересует, кого из зарегистрированных кандидатов на пост главы региона вы собираетесь поддержать в день голосования.

Опрос проводится в рамках информационного-аналитического проекта ПЛН «Губернатор-2018».

В выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов. В приведенном списке они указаны в алфавитном порядке:

Ведерников Михаил Юрьевич.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области.

Родился 7 марта 1975 года.

Образование высшее: окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Выдвинут партией «Единая Россия».

Кулаков Сергей Александрович.

Индивидуальный предприниматель.

Родился 25 августа 1975 года.

Образование высшее: окончил Псковский государственный институт им.С.М.Кирова.

Выдвинут «Партией пенсионеров России».

Минаков Антон Александрович.

Депутат Псковского областного Собрания депутатов.

Родился 14 ноября 1986 года.

Образование высшее: окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича.

Выдвинут Либерально-демократической партией России.

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Мурылев Аркадий Анатольевич.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Родился 31 января 1976 года.

Образование высшее: окончил Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.

Выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации.

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Романов Игорь Павлович.

Директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит — Псков"».

Родился 29 августа 1977 года.

Образование высшее: окончил Московский институт государственного управления и права.

Выдвинут «Партией Роста».

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Проголосовать за кандидатов вы можете в разделе «Опрос».

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 9 сентября 2018 года.