Губернатор-2018: выскажите свое мнение!

Сегодня, 9 августа, ровно за месяц до дня губернаторских выборов Псковская Лента Новостей в целях изучения электоральных предпочтений начинает опрос читателей. Редакцию интересует, кого из зарегистрированных кандидатов на пост главы региона вы собираетесь поддержать в день голосования.
В выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов. В приведенном списке они указаны в алфавитном порядке:
Ведерников Михаил Юрьевич.
Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области.
Родился 7 марта 1975 года.
Образование высшее: окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ.
Выдвинут партией «Единая Россия».
Кулаков Сергей Александрович.
Индивидуальный предприниматель.
Родился 25 августа 1975 года.
Образование высшее: окончил Псковский государственный институт им.С.М.Кирова.
Выдвинут «Партией пенсионеров России».
Минаков Антон Александрович.
Депутат Псковского областного Собрания депутатов.
Родился 14 ноября 1986 года.
Образование высшее: окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича.
Выдвинут Либерально-демократической партией России.
Мурылев Аркадий Анатольевич.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.
Родился 31 января 1976 года.
Образование высшее: окончил Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.
Выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации.
Романов Игорь Павлович.
Директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит — Псков"».
Родился 29 августа 1977 года.
Образование высшее: окончил Московский институт государственного управления и права.
Выдвинут «Партией Роста».
Проголосовать за кандидатов вы можете в разделе «Опрос».
Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 9 сентября 2018 года.