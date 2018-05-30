Политика

Губернатор-2018: кандидатский квартет

Псковская Лента Новостей представляет очередную публикацию в рамках информационно-аналитического проекта, посвященного грядущим выборам губернатора.

Статья выходит в свет в преддверии сессии областного Собрания депутатов 31 мая, на которой будет объявлена дата выборов. После чего и начнется официальная избирательная кампания. Ее финиш придется на единый день голосования 9 сентября.

Сегодня ПЛН предлагает вашему вниманию список потенциальных участников забега. Следует отметить, что стать зарегистрированным кандидатом весьма непросто. Федеральный и региональный законодатели сделали все возможное, чтобы отсеять случайных участников, а вместе с тем и неугодных политиков. Согласно избирательному законодательству, быть кандидатом может лишь гражданин РФ старше 30 лет, выдвинутый политической партией — самовыдвижение не предусмотрено. Другой, не менее важный, момент - необходимость претендентов на пост главы области проходить так называемый «муниципальный фильтр», иначе говоря, собирать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, а также глав районов и городов в поддержку выдвижения. Требуется собрать более ста нотариально заверенных автографов — практически ни одна из партий (за исключением «Единой России») не в состоянии самостоятельно преодолеть этот барьер. Уже два этих ограничения значительно сужают круг кандидатов, Как итог, даже условный «лонг-лист» (длинный список) потенциальных участников выборов-2018 содержал в себе не более 6-7 фамилий. Ближе к старту кампании обозреватели достаточно уверенно стали заявлять о том, что по количеству кандидатов эта кампания может стать повторением выборов губернатора Псковской области в 2014 году; тогда в бюллетене для голосования значилось 5 фамилий. Однако, скорее всего, участников окажется даже меньше — и выбирать мы будем из квартета политиков. Это временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), депутат регионального парламента Антон Минаков (ЛДПР) и предприниматель Игорь Романов («Партия роста»). Почему только они, по нашему мнению, могут войти в список кандидатов? По каким причинам мы уже сейчас «снимаем с дистанции» Олега Брячака, Льва Шлосберга и некоторых других региональных политиков, которых эксперты ранее относили к числу потенциальных участников губернаторской кампании? Наконец, кто здесь является фаворитом, а кто выходит на старт, скорее, в соответствии с олимпийским принципом «Главное не победа, а участие»? Этому и посвящена данная статья.

Первая скрипка

По оценкам абсолютного большинства наблюдателей, не исключая представителей оппозиции и даже самих потенциальных кандидатов, наиболее высокие шансы на успех в сентябре 2018-го имеет временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

В этом нет ничего удивительного: современная российская политическая система устроена так, что на выборах глав субъектов РФ действующие руководители — назначенцы Кремля имеют огромную фору и побеждают практически везде и всегда.

Их уникальным ресурсом является поддержка президента (с его 80-процентным рейтингом), который не только лично принимает решения по наиболее значимым вопросам внутренней политики, но и оказывает огромное влияние на электоральные предпочтения жителей регионов. Данное конкурентное преимущество Михаил Ведерников получил еще в октябре прошлого года, когда Владимир Путин подписал Указ о назначении врио губернатора Псковской области.

Отсюда и поддержка и всех остальных - практически всего регионального политического класса.

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Причем, если представители «партии власти» выступают «за» врио губернатора открыто (даже про обязательные праймериз по определению кандидата на губернаторские выборы в «Единой России» говорят, что при голосовании обязательно учтут позицию президента), то представители оппозиции поддерживают главу региона, скорее, косвенно — это выражается как в публичных комплиментах и в затянувшемся «моратории» на критику, так и в том, что оппозиция лишь обозначает свое присутствие на предвыборной местности и даже не помышляет о реальной борьбе за региональный пост №1.

К числу преимуществ врио губернатора следует отнести и то, что он, осенью прошлого года воспринимавшийся на Псковщине как стопроцентный варяг, за полгода погрузился в региональную жизнь, постоянно демонстрирует нацеленность на решение проблем и, безусловно, захватил инициативу. При этом команда главы области активно формирует повестку, предлагая обществу различные информационные поводы и запуская фоновые проекты — здесь я имею в виду, прежде всего, набирающий обороты проект врио губернатора «Команда 2018». Другие плюсы врио губернатора: отсутствие антирейтинга и отрицательного бэкграунда, публичная активность и ориентация на общественников и гражданских активистов.

Чтобы стать кандидатом от партии, Михаилу Ведерникову надо пройти процедуру праймериз. В спарринг-партнеры на них ему подобрали руководителя исполкома ЕР Игоря Сиротина

К числу проблемных моментов пока следует отнести отсутствие у Михаила Ведерникова опыта личного участия в крупных избирательных кампаниях и невысокую содержательную известность в регионе. В этом отношении выборы-2018 для него, по сути дела, первая проба сил — и ближайшие месяцы покажут, насколько руководитель области справляется с задачами и вызовами в требующий особого напряжения предвыборный период.

В связи со сказанным очевидно, что летом график врио губернатора будет включать в себя регулярные поездки в районы и встречи с местными жителями. При этом следует учитывать достаточно сложную социально-экономическую ситуацию в стране в целом и в регионе частности. Возможностей строить и открывать новые объекты, радовать избирателей перед выборами социально значимыми инициативами и т. д. у главы области немного.

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Неударные инструменты

Традиция предвыборных обзоров обязывает переходить от представителя партии власти к кандидату от КПРФ, сохраняющей статус «партии №2» и позиционирующей себя основным и единственным реальным оппонентом «Единой России». В контексте сегодняшнего разговора нелишне напомнить, что и на предыдущих губернаторских выборах в Псковской области кандидат от КПРФ — ныне покойный Александр Рогов, хоть и проиграл победителю по всем статьям (11,22% у Рогова против 78,36% у Турчака), все-таки занял второе место; к тому же его участие в избирательной кампании не выглядело случайным - задолго до старта было понятно, что именно он, первый секретарь обкома, представит партию. Сейчас всё иначе. К выборам-2018 в Псковской области коммунистическая партия подходит фактически без кандидата (по крайней мере, его имя до сих пор не названо). К тому же сам процесс поиска достойного кадра и определения формата участия псковских коммунистов в губернаторской кампании выглядел настоящей мукой, подходы здесь неоднократно менялись и свидетельствовали об отсутствии единой линии. Достаточно вспомнить, что еще осенью прошлого года член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявлял: речи о поддержке кандидата от другой партии (в частности, союзника коммунистов - эсера Олега Брячака) не идет, коммунисты выдвинут своего кандидата — молодого и перспективного (в связи с чем обозначались фигуры персека Великолукского горкома Сергея Сосновского, руководителя Псковского городского отделения партии Дмитрия Михайлова и пары секретарей райкомов). Однако уже полтора месяца спустя, в ноябре 2017-го, другой член ЦК, неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин, во-первых, не исключал того, что коммунисты могут поддержать на выборах кандидата от другой партии, а во-вторых, заявил, что КПРФ мог бы достойно представить и свой кандидат — экс-депутат областного Собрания, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В начале 2018 года, в ходе кампании по выборам президента, в Пскове побывал известный оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он предложил местным коммунистам при определении кандидата на губернаторские выборы пойти тем же путем, что и левые при определении кандидата на пост главы государства (напомню, что ставший кандидатом Павел Грудинин победил на праймериз). Руководству обкома эта идея вроде бы понравилась, и в конце марта Петр Алексеенко и Ко презентовали так называемый «Псковский региональный народный совет» - неформальное объединение оппозиционных сил, призванное провести праймериз по определению единого кандидата в губернаторы. Однако тактическая коалиция, по поводу которой наблюдатели с самого начала высказывались скептически, просуществовала недолго: вскоре от идеи проведения праймериз отказались, «Справедливая Россия» в лице Брячака из объединения выбыла, а сам Совет был переименован в Общественный. Что, с одной стороны, ровным счетом ни на что не влияет, но с другой — дает представление о сути процессов, происходящих на этом фланге псковской оппозиции. Что до объявления кандидата на выборы, то сейчас коммунисты взяли паузу — обещают, что объявят о принятом решении 10 июня. Судя по всему, партию представит все-таки Аркадий Мурылев. Образно говоря, это не «псковский Грудинин» - ждать, что он - часть системы выходит на дистанцию, чтобы дать бой фавориту, не приходится (справедливости ради отмечу, что семь лет назад Мурылев выиграл выборы в областное Собрание — победил в одномандатном округе в Великих Луках единоросса). Однако с тех пор много воды утекло.

Ныне Аркадий Мурылев находится в двусмысленном положении: он вроде бы и оппозиционер (о чем и напоминает время от времени, выступая на партийных конференциях), но при этом является бизнес-омбудсменом, встроен во властную систему и, судя по всему, чувствует себя на государственной службе комфортно.

И ранее, и особенно в последние годы Аркадий Мурылев не вел активной публичной политической деятельности. У него крайне низкая степень известности в области. Он никогда не выступал как яркий публичный оратор и народный трибун, как тот же Александр Рогов.

В любом случае, главный плюс и ресурс кандидата от КПРФ — в партийном бренде. Даже несмотря на крайнюю ограниченность ресурсов, отсутствие явной мотивации к борьбе на губернаторских выборах и прочие проблемные моменты, кандидат от партии может рассчитывать на поддержку традиционного коммунистического электората, и уже одно это способно обеспечить ему второе место по итогам голосования 9 сентября.

Песня «сокола Жириновского»

Как и четыре года назад, среди участников губернаторской гонки наверняка будет представитель Либерально-демократической партии России. Псковская область для ЛДПР — регион особенный: именно здесь в 1996 году партия Владимира Жириновского впервые в истории привела к победе на выборах главы субъекта РФ своего кандидата Евгения Михайлова. Однако те успехи остались в далеком прошлом — в 21-м веке псковские «соколы Жириновского» если и участвуют в главных региональных выборах, то не рассчитывая на победу, а руководствуясь другими принципами - такими, как «Чтобы помнили» и «Партия сказала: надо». Именно так можно было расценивать участие в выборах-2014 на тот момент регионального координатора ЛДПР, депутата областного Собрания Сергея Макарченко (сказанное выше о мотивации кандидата никоим образом не означает, что кампания господина Макарченко выглядела формальностью и всё делалось «для галочки» — напротив, она была достаточно яркой, а некоторые эпизоды сохранились в памяти наблюдателей до сих пор).

Очевидно, что схожей будет мотивация и у сменщика господина Макарченко на посту руководителя областного отделения партии — потенциального участника грядущих выборов Антона Минакова (напомню, что ранее не исключалась возможность участия и других кандидатов от партии — например, депутата Госдумы, партийного куратора Псковской области Антона Морозова, а также региональных парламентариев — членов фракции «либерал-демократов»).

При этом решение о выдвижении Антона Минакова показывает, что он в партии на хорошем счету. Действительно, на всех последних выборах ЛДПР набирает в Псковской области больше, чем в среднем по России. Таким образом, стоящая перед кандидатом задача набрать больше голосов, чем получил на предыдущих выборах губернатора представитель ЛДПР, и занять третье место - вполне реалистична.

Как бы то ни было, уповать элдэпэровцам приходится на сохраняющуюся популярность Жириновского и раскрученный за десятилетия партийный бренд.

Активной неофициальной кампании либерал-демократы не вели (возможно, по причине скудной ресурсной базы), а в комментариях относительно перспектив участия в выборах Антон Минаков предстает реалистом. По крайней мере, никаких громких заявлений в духе «порвем всех как тузик грелку» он не делает. Напротив, оценивает шансы Михаила Ведерникова на победу в губернаторских выборах как «крайне высокие - в отличие от его конкурентов, у которых не будет такого административного ресурса и поддержки Кремля».

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Кандидат на бэк-вокале

Ни для кого не секрет, что в выборах нередко участвуют не только политики, реально борющиеся за власть или решающие какие-то иные собственные задачи, но и те, кто о победе не помышляют и действуют в интересах других кандидатов. Цели выдвижения последних могут быть разные — это и возможность ударить по оппонентам чужими руками и выпустить необходимые контрпропагандистские материалы, и создание иллюзии конкурентных выборов, и оттягивание голосов от других кандидатов, и гарантия того, что выборы состоятся даже в том случае, если все противники лидера решат дружно сойти с дистанции, и т. д. Данный прием используется весьма часто: достаточно вспомнить, что такие кандидаты участвовали и в предыдущих выборах губернатора Псковской области, и в ходе парламентской кампании-2016 в нашем регионе, да и, кстати говоря, на недавних президентских выборах без спойлеров тоже не обошлось. По «законам жанра» должен быть такой кандидат и среди участников грядущего губернаторского забега.

Кто им станет? Круг активистов региональных отделений непарламентских партий весьма ограничен. Перебрав всю известную колоду, приходим к выводу, что четвертым участником кандидатского квартета может стать Игорь Романов, директор компании «Карельский гранит-Псков» и руководитель регионального отделения «Партии роста». Принадлежность к политической организации Бориса Титова служит тут главной подсказкой к решению этого предвыборного «уравнения с одним неизвестным».

Во-первых, следует напомнить, что на президентских выборах именно лидер «Партии роста», уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов играл роль кандидата, очевидно подыгрывающего фавориту кампании - по сути дела, своему начальнику. Судя по всему, с поставленной задачей он справился — так что логично предположить: опыт привлечения к кампаниям кандидатов от «Партии роста» будет использоваться и на региональных выборах, в том числе в Пскове.

Во-вторых, «Партия роста» - это в недалеком прошлом партия «Правое дело», которая в свою очередь была создана на основе «Союза правых сил», «Демократической партии России» и «Гражданской силы». ПР — партия правая, либерально-консервативная. Образно говоря, это «то, что надо» для выравнивания выборной конструкции, заметно заваливающейся влево. К тому же кандидат от условно либеральной партии - это в определенном смысле замена известному псковскому либералу, лидеру псковского «Яблока» Льву Шлосбергу, которому помогать с прохождением муниципального фильтра власть не будет. А Романову, вероятно, помогут. Отмечу, что руководителем областного отделения ПР он стал совсем недавно - 19 мая и сменил на этом посту небезызвестного политдеятеля Василия Краснова, который, кстати, ранее неоднократно заявлял о желании участвовать в губернаторских выборах-2018 (при этом господин Краснов не имеет шансов стать зарегистрированным кандидатом — нет ни партии, которая выдвинула бы его на выборы в установленном законом порядке, и уж тем более ему не преодолеть муниципальный фильтр).

Отмечу, что в начале 2018 года Игорь Романов возглавлял региональный избирательный штаб Титова и в этом качестве даже пару раз проявился в публичной сфере. Ранее он неоднократно участвовал в избирательных кампаниях различного уровня, в том числе на территории Псковского и Гдовского районов. А на прошлых губернаторских выборах-2014 представлял кандидата от коалиции непарламентских партий Василия Бобалева. Напомню, что последний тогда как раз и выполнял функцию кандидата-спойлера.

Лишний бубен

Какой серьезный разговор о губернаторских выборах без обсуждения перспектив Льва Шлосберга?! Уже давным-давно руководитель псковского «Яблока» - первым из всех сколько-нибудь заметных местных политдеятелей — публично объявил о том, что вновь намерен участвовать в выборах главы области. Злые языки, конечно же, не преминут съязвить, что тут - как в известном анекдоте:

- Я снова хочу в Париж!

- А что, вы там уже были?

- Нет! Я уже хотел!

Вот и Шлосберг уже хотел на губернаторские выборы в 2014-м, но не смог собрать необходимое количество подписей депутатов и «срезался» на муниципальном фильтре. Всё это так, однако вопрос допуска/недопуска «звезды российского либерализма» в определенный момент стал одной из главных интриг предстоящих выборов. И это, конечно, немного удивительно — по крайней мере, представить, что вопрос об участии яблочника будоражил бы умы наблюдателей в прежние времена, когда в выборах участвовали «титаны» и на борьбу выбрасывались миллионы, совершенно невозможно. Но многое стало иным — как неоднократно отмечено, холмы в нашей политике сменились на равнины, настоящих буйных стало мало, и сам Лев Маркович за последние годы из регионального руководителя «маленькой, но гордой» партии превратился чуть ли не в главную надежду российских демократов.

Разумеется, господин Шлосберг не выиграл бы эти губернаторские выборы, однако его участие в них могло бы сделать кампанию иной — уж точно отличной от той, что прописана властными политтехнологами. Спрашивается, зачем им помогать Шлосбергу и втягивать его на выборы? Тут сама собой напрашивается параллель между губернаторскими и президентскими кампаниями. Казалось бы, с формальной точки зрения Шлосберг — это как лидер «Яблока» Григорий Явлинский на выборах главы государства. Однако нюанс в том, что Явлинский, был нужен Кремлю (или, как минимум, вписывался в сценарий) в марте 2018-го и оттого не встретил никакого заметного противодействия. А оппозиционер Алексей Навальный был там, на выборах, не нужен — и его ожидаемо не допустили до президентской кампании из-за имеющейся судимости. В этом смысле Шлосберг на выборах в Пскове — скорее, Навальный: помогать псковскому яблочнику со сбором подписей власть не будет. Очевидно и то, что не нужен господин Шлосберг на выборах и так называемой системной оппозиции, которая теоретически могла бы помочь ему при прохождении муниципального фильтра. Однако КПРФ и ЛДПР голоса депутатов из городов и районов нужны для своих выдвиженцев, а «Справедливая Россия», которая, вероятно, не будет выставлять собственного кандидата, все равно не даст Шлосбергу «ни одного голоса». Об этом еще в начале этого года однозначно высказался Олег Брячак, считающий, что яблочник своими заявлениями и поступками «сжег мосты»: «Знаю на 100 процентов, что ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР не отдадут Шлосбергу ни одного голоса, и на этих губернаторских выборах мы его не увидим». Подчеркну, что речь тут идет не о противодействии яблочнику, а о неоказании ему помощи при сборе подписей в районах.

Нельзя исключать, что Лев Маркович - человек, как известно, далеко не глупый и дальновидный — давно прогнозировал, что никто ему помогать не будет и, раз так, войти в число участников губернаторского забега не удастся. При этом он все равно идет на выборы, анонсирует крупнейшую в истории псковского «Яблока» фандрайзинговую кампанию, берет на себя определенные обязательства и делает громкие заявления. Можно предположить, что в ближайшее время он, мастер виртуозно использовать подобные непростые ситуации в собственных целях, постарается и в очередной раз «превратить лимон в лимонад», попытается устроить «кипеш вселенского масштаба» и мы услышим привычные заявления: мол, власть в агонии и испугалась, не пустила на выборы единственного реального конкурента, который дал бы такой бой единороссу, что мама не горюй.

К подобным заявлениям можно относиться как угодно — хоть свято веря в то, что светоч либеральной мысли ошибаться не может и врать не станет, хоть с изрядной долей скепсиса — опираясь, помимо прочего, на результаты яблочника на предыдущих выборах: например, на выборах депутата Госдумы в 2016-м в одномандатном «псковском» округе Лев Шлосберг набрал 5,92% голосов и занял лишь пятое место, уступив не только победителю-единороссу Александру Козловскому, но и кандидатам от КПРФ (Александр Рогов), «Справедливой России» (Олег Брячак) и ЛДПР (Антон Минаков).

Так что, с одной стороны, выражая искреннее сожаление, что Льва Шлосберга не будет среди кандидатов, с другой - отмечаем очевидное: реальной угрозы кандидату от партии власти яблочник не представляет.

Предположу, что вскоре после неудавшейся попытки лидера псковского «Яблока» стать кандидатом в губернаторы последуют заявления и шаги, после которых уже никому из наблюдателей не придет в голосу описывать отношения Льва Шлосберга и команды Михаила Ведерникова выражениями вроде «медовый месяц». Надо полагать, что очень скоро формат взаимоотношений яблочника и региональной власти вернется к тому, который мы наблюдали до осени прошлого года.

Не время для песен

А что же председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы, участник губернаторской кампании-2014 Олег Брячак - каковы его перспективы?

За последние месяцы журналисты не единожды спрашивали его: мол, будете ли вы участвовать или нет. Однозначного ответа эсер так и не дал, предоставляя политобозревателям возможность гадать о его планах.

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Можно продолжать это делать и далее, а можно и предположить, что на старт Олег Михайлович в этот раз не выйдет. Помимо сложностей прохождения муниципального фильтра (а собственных депутатов в районах у «Справедливой России» для этого не хватает), у него есть сложности и другого плана.

Как известно, представитель известной династии депутатов-бизнесменов находится сейчас в крайне сложном финансовом положении, он — банкрот, имеет огромный долг и проблемы с правоохранительными органами. Поддержки от союзников — группы бизнесмена Михаила Гавунаса в этот раз, судя по всему, не последует — и образно говоря, бензина для того, чтобы машина Брячака отправилась в этот предвыборный путь, не будет.

Так что предположу: Олег Брячак, после ухода с поста губернатора Андрея Турчака снизивший градус своей оппозиционности и посылающий недвусмысленные сигналы новой региональной власти, эту кампанию пропустит.

Равно как и несколько других региональных общественно-политических деятелей, участие которых ранее можно было прогнозировать (например, до настоящего времени не определившийся с планами председатель регионального отделения партии «Родина», руководитель ассоциации «Псковский лес» Константин Вилков и член партии «Гражданская инициатива», экс-руководитель областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков, ранее презентовавший себя так «Виктор Широбоков - губернатор-2018», но затем заявивший, что у него вообще нет никаких политических амбиций).

Подводя итог сказанному, повторюсь: мелодию сентябрьских выборов, судя по всему, исполнит квартет политиков. Солировать и дирижировать будет врио губернатора, как умеют подыграют и подпоют кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». Увы, но других кандидатских голосов мы, вероятно, не услышим.

Как бы то ни было, Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом избирательной кампании. Уважаемые читатели, свое мнение о предвыборном раскладе и ожиданиях от кампании вы можете высказать в форуме под этой статьей, в социальных сетях или направив письмо в адрес редакции. Также обращаем ваше внимание на то, что в ближайшее время на сайте ПЛН в рамках проекта «Губернатор-2018» будет объявлен опрос на тему «За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области». Не пропустите — голос каждого важен!

Александр Савенко