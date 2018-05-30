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Политика

Губернатор-2018: кандидатский квартет

30.05.2018 10:38|ПсковКомментариев: 45
Псковская Лента Новостей представляет очередную публикацию в рамках информационно-аналитического проекта, посвященного грядущим выборам губернатора.

Статья выходит в свет в преддверии сессии областного Собрания депутатов 31 мая, на которой будет объявлена дата выборов. После чего и начнется официальная избирательная кампания. Ее финиш придется на единый день голосования 9 сентября.

Сегодня ПЛН предлагает вашему вниманию список потенциальных участников забега. Следует отметить, что стать зарегистрированным кандидатом весьма непросто. Федеральный и региональный законодатели сделали все возможное, чтобы отсеять случайных участников, а вместе с тем и неугодных политиков. Согласно избирательному законодательству, быть кандидатом может лишь гражданин РФ старше 30 лет, выдвинутый политической партией — самовыдвижение не предусмотрено. Другой, не менее важный, момент - необходимость претендентов на пост главы области проходить так называемый «муниципальный фильтр», иначе говоря, собирать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, а также глав районов и городов в поддержку выдвижения. Требуется собрать более ста нотариально заверенных автографов — практически ни одна из партий (за исключением «Единой России») не в состоянии самостоятельно преодолеть этот барьер. Уже два этих ограничения значительно сужают круг кандидатов, Как итог, даже условный «лонг-лист» (длинный список) потенциальных участников выборов-2018 содержал в себе не более 6-7 фамилий. Ближе к старту кампании обозреватели достаточно уверенно стали заявлять о том, что по количеству кандидатов эта кампания может стать повторением выборов губернатора Псковской области в 2014 году; тогда в бюллетене для голосования значилось 5 фамилий. Однако, скорее всего, участников окажется даже меньше — и выбирать мы будем из квартета политиков. Это временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), депутат регионального парламента Антон Минаков (ЛДПР) и предприниматель Игорь Романов («Партия роста»). Почему только они, по нашему мнению, могут войти в список кандидатов? По каким причинам мы уже сейчас «снимаем с дистанции» Олега Брячака, Льва Шлосберга и некоторых других региональных политиков, которых эксперты ранее относили к числу потенциальных участников губернаторской кампании? Наконец, кто здесь является фаворитом, а кто выходит на старт, скорее, в соответствии с олимпийским принципом «Главное не победа, а участие»? Этому и посвящена данная статья.

Первая скрипка

По оценкам абсолютного большинства наблюдателей, не исключая представителей оппозиции и даже самих потенциальных кандидатов, наиболее высокие шансы на успех в сентябре 2018-го имеет временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

В этом нет ничего удивительного: современная российская политическая система устроена так, что на выборах глав субъектов РФ действующие руководители — назначенцы Кремля имеют огромную фору и побеждают практически везде и всегда.

Их уникальным ресурсом является поддержка президента (с его 80-процентным рейтингом), который не только лично принимает решения по наиболее значимым вопросам внутренней политики, но и оказывает огромное влияние на электоральные предпочтения жителей регионов. Данное конкурентное преимущество Михаил Ведерников получил еще в октябре прошлого года, когда Владимир Путин подписал Указ о назначении врио губернатора Псковской области.

Отсюда и поддержка и всех остальных - практически всего регионального политического класса.

Причем, если представители «партии власти» выступают «за» врио губернатора открыто (даже про обязательные праймериз по определению кандидата на губернаторские выборы в «Единой России» говорят, что при голосовании обязательно учтут позицию президента), то представители оппозиции поддерживают главу региона, скорее, косвенно — это выражается как в публичных комплиментах и в затянувшемся «моратории» на критику, так и в том, что оппозиция лишь обозначает свое присутствие на предвыборной местности и даже не помышляет о реальной борьбе за региональный пост №1.

К числу преимуществ врио губернатора следует отнести и то, что он, осенью прошлого года воспринимавшийся на Псковщине как стопроцентный варяг, за полгода погрузился в региональную жизнь, постоянно демонстрирует нацеленность на решение проблем и, безусловно, захватил инициативу. При этом команда главы области активно формирует повестку, предлагая обществу различные информационные поводы и запуская фоновые проекты — здесь я имею в виду, прежде всего, набирающий обороты проект врио губернатора «Команда 2018». Другие плюсы врио губернатора: отсутствие антирейтинга и отрицательного бэкграунда, публичная активность и ориентация на общественников и гражданских активистов.

Чтобы стать кандидатом от партии, Михаилу Ведерникову надо пройти процедуру праймериз. В спарринг-партнеры на них ему подобрали руководителя исполкома ЕР Игоря Сиротина

К числу проблемных моментов пока следует отнести отсутствие у Михаила Ведерникова опыта личного участия в крупных избирательных кампаниях и невысокую содержательную известность в регионе. В этом отношении выборы-2018 для него, по сути дела, первая проба сил — и ближайшие месяцы покажут, насколько руководитель области справляется с задачами и вызовами в требующий особого напряжения предвыборный период. 

В связи со сказанным очевидно, что летом график врио губернатора будет включать в себя регулярные поездки в районы и встречи с местными жителями. При этом следует учитывать достаточно сложную социально-экономическую  ситуацию в стране в целом и в регионе частности. Возможностей строить и открывать новые объекты, радовать избирателей перед выборами социально значимыми инициативами и т. д. у главы области немного.

Неударные инструменты

Традиция предвыборных обзоров обязывает переходить от представителя партии власти к кандидату от КПРФ, сохраняющей статус «партии №2» и позиционирующей себя основным и единственным реальным оппонентом «Единой России». В контексте сегодняшнего разговора нелишне напомнить, что и на предыдущих губернаторских выборах в Псковской области кандидат от КПРФ — ныне покойный Александр Рогов, хоть и проиграл победителю по всем статьям (11,22% у Рогова против 78,36% у Турчака), все-таки занял второе место; к тому же его участие в избирательной кампании не выглядело случайным - задолго до старта было понятно, что именно он, первый секретарь обкома, представит партию. Сейчас всё иначе. К выборам-2018 в Псковской области коммунистическая партия подходит фактически без кандидата (по крайней мере, его имя до сих пор не названо). К тому же сам процесс поиска достойного кадра и определения формата участия псковских коммунистов в губернаторской кампании выглядел настоящей мукой, подходы здесь неоднократно менялись и свидетельствовали об отсутствии единой линии. Достаточно вспомнить, что еще осенью прошлого года член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявлял: речи о поддержке кандидата от другой партии (в частности, союзника коммунистов - эсера Олега Брячака) не идет, коммунисты выдвинут своего кандидата — молодого и перспективного (в связи с чем обозначались фигуры персека Великолукского горкома Сергея Сосновского, руководителя Псковского городского отделения партии Дмитрия Михайлова и пары секретарей райкомов). Однако уже полтора месяца спустя, в ноябре 2017-го, другой член ЦК, неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин, во-первых, не исключал того, что коммунисты могут поддержать на выборах кандидата от другой партии, а во-вторых, заявил, что КПРФ мог бы достойно представить и свой кандидат — экс-депутат областного Собрания, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В начале 2018 года, в ходе кампании по выборам президента, в Пскове побывал известный оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он предложил местным коммунистам при определении кандидата на губернаторские выборы пойти тем же путем, что и левые при определении кандидата на пост главы государства (напомню, что ставший кандидатом Павел Грудинин победил на праймериз). Руководству обкома эта идея вроде бы понравилась, и в конце марта Петр Алексеенко и Ко презентовали так называемый «Псковский региональный народный совет» - неформальное объединение оппозиционных сил, призванное провести праймериз по определению единого кандидата в губернаторы. Однако тактическая коалиция, по поводу которой наблюдатели с самого начала высказывались скептически, просуществовала недолго: вскоре от идеи проведения праймериз отказались, «Справедливая Россия» в лице Брячака из объединения выбыла, а сам Совет был переименован в Общественный. Что, с одной стороны, ровным счетом ни на что не влияет, но с другой — дает представление о сути процессов, происходящих на этом фланге псковской оппозиции. Что до объявления кандидата на выборы, то сейчас коммунисты взяли паузу — обещают, что объявят о принятом решении 10 июня. Судя по всему, партию представит все-таки Аркадий Мурылев. Образно говоря, это не «псковский Грудинин» - ждать, что он - часть системы выходит на дистанцию, чтобы дать бой фавориту, не приходится (справедливости ради отмечу, что семь лет назад Мурылев выиграл выборы в областное Собрание — победил в одномандатном округе в Великих Луках единоросса). Однако с тех пор много воды утекло. 

Ныне Аркадий Мурылев находится в двусмысленном положении: он вроде бы и оппозиционер (о чем и напоминает время от времени, выступая на партийных конференциях), но при этом является бизнес-омбудсменом, встроен во властную систему и, судя по всему, чувствует себя на государственной службе комфортно.

И ранее, и особенно в последние годы Аркадий Мурылев не вел активной публичной политической деятельности. У него крайне низкая степень известности в области. Он никогда не выступал как яркий публичный оратор и народный трибун, как тот же Александр Рогов.

В любом случае, главный плюс и ресурс кандидата от КПРФ — в партийном бренде. Даже несмотря на крайнюю ограниченность ресурсов, отсутствие явной мотивации к борьбе на губернаторских выборах и прочие проблемные моменты, кандидат от партии может рассчитывать на поддержку традиционного коммунистического электората, и уже одно это способно обеспечить ему второе место по итогам голосования 9 сентября.

Песня «сокола Жириновского» 

Как и четыре года назад, среди участников губернаторской гонки наверняка будет представитель Либерально-демократической партии России. Псковская область для ЛДПР — регион особенный: именно здесь в 1996 году партия Владимира Жириновского впервые в истории привела к победе на выборах главы субъекта РФ своего кандидата Евгения Михайлова. Однако те успехи остались в далеком прошлом — в 21-м веке псковские «соколы Жириновского» если и участвуют в главных региональных выборах, то не рассчитывая на победу, а руководствуясь другими принципами - такими, как «Чтобы помнили» и «Партия сказала: надо». Именно так можно было расценивать участие в выборах-2014 на тот момент регионального координатора ЛДПР, депутата областного Собрания Сергея Макарченко (сказанное выше о мотивации кандидата никоим образом не означает, что кампания господина Макарченко выглядела формальностью и всё делалось «для галочки» — напротив, она была достаточно яркой, а некоторые эпизоды сохранились в памяти наблюдателей до сих пор).

Очевидно, что схожей будет мотивация и у сменщика господина Макарченко на посту руководителя областного отделения партии — потенциального участника грядущих выборов Антона Минакова (напомню, что ранее не исключалась возможность участия и других кандидатов от партии — например, депутата Госдумы, партийного куратора Псковской области Антона Морозова, а также региональных парламентариев — членов фракции «либерал-демократов»).

При этом решение о выдвижении Антона Минакова показывает, что он в партии на хорошем счету. Действительно, на всех последних выборах ЛДПР набирает в Псковской области больше, чем в среднем по России. Таким образом, стоящая перед кандидатом задача  набрать больше голосов, чем получил на предыдущих выборах губернатора представитель ЛДПР, и занять третье место - вполне реалистична. 

Как бы то ни было, уповать элдэпэровцам приходится на сохраняющуюся популярность Жириновского и раскрученный за десятилетия партийный бренд.

Активной неофициальной кампании либерал-демократы не вели (возможно, по причине скудной ресурсной базы), а в комментариях относительно перспектив участия в выборах Антон Минаков предстает реалистом. По крайней мере, никаких громких заявлений в духе «порвем всех как тузик грелку» он не делает. Напротив, оценивает шансы Михаила Ведерникова на победу в губернаторских выборах как «крайне высокие - в отличие от его конкурентов, у которых не будет такого административного ресурса и поддержки Кремля».

Кандидат на бэк-вокале

Ни для кого не секрет, что в выборах нередко участвуют не только политики, реально борющиеся за власть или решающие какие-то иные собственные задачи, но и те, кто о победе не помышляют и действуют в интересах других кандидатов. Цели выдвижения последних могут быть разные — это и возможность ударить по оппонентам чужими руками и выпустить необходимые контрпропагандистские материалы, и создание иллюзии конкурентных выборов, и оттягивание голосов от других кандидатов, и гарантия того, что выборы состоятся даже в том случае, если все противники лидера решат дружно сойти с дистанции, и т. д. Данный прием используется весьма часто: достаточно вспомнить, что такие кандидаты участвовали и в предыдущих выборах губернатора Псковской области, и в ходе парламентской кампании-2016 в нашем регионе, да и, кстати говоря, на недавних президентских выборах без спойлеров тоже не обошлось. По «законам жанра» должен быть такой кандидат и среди участников грядущего губернаторского забега.

Кто им станет? Круг активистов региональных отделений непарламентских партий весьма ограничен. Перебрав всю известную колоду, приходим к выводу, что четвертым участником кандидатского квартета может стать Игорь Романов, директор компании «Карельский гранит-Псков» и руководитель регионального отделения «Партии роста». Принадлежность к политической организации Бориса Титова служит тут главной подсказкой к решению этого предвыборного «уравнения с одним неизвестным».

Во-первых, следует напомнить, что на президентских выборах именно лидер «Партии роста», уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов играл роль кандидата, очевидно подыгрывающего фавориту кампании - по сути дела, своему начальнику. Судя по всему, с поставленной задачей он справился — так что логично предположить: опыт привлечения к кампаниям кандидатов от «Партии роста» будет использоваться и на региональных выборах, в том числе в Пскове.

Во-вторых, «Партия роста» - это в недалеком прошлом партия «Правое дело», которая в свою очередь была создана на основе «Союза правых сил», «Демократической партии России» и «Гражданской силы». ПР — партия правая, либерально-консервативная. Образно говоря, это «то, что надо» для выравнивания выборной конструкции, заметно заваливающейся влево. К тому же кандидат от условно либеральной партии - это в определенном смысле замена известному псковскому либералу, лидеру псковского «Яблока» Льву Шлосбергу, которому помогать с прохождением муниципального фильтра власть не будет. А Романову, вероятно, помогут. Отмечу, что руководителем областного отделения ПР он стал совсем недавно - 19 мая и сменил на этом посту небезызвестного политдеятеля Василия Краснова, который, кстати, ранее неоднократно заявлял о желании участвовать в губернаторских выборах-2018 (при этом господин Краснов не имеет шансов стать зарегистрированным кандидатом — нет ни партии, которая выдвинула бы его на выборы в установленном законом порядке, и уж тем более ему не преодолеть муниципальный фильтр).

Отмечу, что в начале 2018 года Игорь Романов возглавлял региональный избирательный штаб Титова и в этом качестве даже пару раз проявился в публичной сфере. Ранее он неоднократно участвовал в избирательных кампаниях различного уровня, в том числе на территории Псковского и Гдовского районов. А на прошлых губернаторских выборах-2014 представлял кандидата от коалиции непарламентских партий Василия Бобалева. Напомню, что последний тогда как раз и выполнял функцию кандидата-спойлера. 

Лишний бубен

Какой серьезный разговор о губернаторских выборах без обсуждения перспектив Льва Шлосберга?! Уже давным-давно  руководитель псковского «Яблока» - первым из всех сколько-нибудь заметных местных политдеятелей — публично объявил о том, что вновь намерен участвовать в выборах главы области. Злые языки, конечно же, не преминут съязвить, что тут - как в известном анекдоте:

- Я снова хочу в Париж!

- А что, вы там уже были?

- Нет! Я уже хотел!

Вот и Шлосберг уже хотел на губернаторские выборы в 2014-м, но не смог собрать необходимое количество подписей депутатов и «срезался» на муниципальном фильтре. Всё это так, однако вопрос допуска/недопуска «звезды российского либерализма» в определенный момент стал одной из главных интриг предстоящих выборов. И это, конечно, немного удивительно — по крайней мере, представить, что вопрос об участии яблочника будоражил бы умы наблюдателей в прежние времена, когда в выборах участвовали «титаны» и на борьбу выбрасывались миллионы, совершенно невозможно. Но многое стало иным — как неоднократно отмечено, холмы в нашей политике сменились на равнины, настоящих буйных стало мало, и сам Лев Маркович за последние годы из регионального руководителя «маленькой, но гордой» партии превратился чуть ли не в главную надежду российских демократов.

Разумеется, господин Шлосберг не выиграл бы эти губернаторские выборы, однако его участие в них могло бы сделать кампанию иной — уж точно отличной от той, что прописана властными политтехнологами. Спрашивается, зачем им помогать Шлосбергу и втягивать его на выборы? Тут сама собой напрашивается параллель между губернаторскими и президентскими кампаниями. Казалось бы, с формальной точки зрения Шлосберг — это как лидер «Яблока» Григорий Явлинский на выборах главы государства. Однако нюанс в том, что Явлинский, был нужен Кремлю (или, как минимум, вписывался в сценарий) в марте 2018-го и оттого не встретил никакого заметного противодействия. А оппозиционер Алексей Навальный был там, на выборах, не нужен — и его ожидаемо не допустили до президентской кампании из-за имеющейся судимости. В этом смысле Шлосберг на выборах в Пскове — скорее, Навальный: помогать псковскому яблочнику со сбором подписей власть не будет. Очевидно и то, что не нужен господин Шлосберг на выборах и так называемой системной оппозиции, которая теоретически могла бы помочь ему при прохождении муниципального фильтра. Однако КПРФ и ЛДПР голоса депутатов из городов и районов нужны для своих выдвиженцев, а «Справедливая Россия», которая, вероятно, не будет выставлять собственного кандидата, все равно не даст Шлосбергу «ни одного голоса». Об этом еще в начале этого года однозначно высказался Олег Брячак, считающий, что яблочник своими заявлениями и поступками «сжег мосты»: «Знаю на 100 процентов, что ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР не отдадут Шлосбергу ни одного голоса, и на этих губернаторских выборах мы его не увидим». Подчеркну, что речь тут идет не о противодействии яблочнику, а о неоказании ему помощи при сборе подписей в районах.

Нельзя исключать, что Лев Маркович - человек, как известно, далеко не глупый и дальновидный — давно прогнозировал, что никто ему помогать не будет и, раз так, войти в число участников губернаторского забега не удастся. При этом он все равно идет на выборы, анонсирует крупнейшую в истории псковского «Яблока» фандрайзинговую кампанию, берет на себя определенные обязательства и делает громкие заявления. Можно предположить, что в ближайшее время он, мастер виртуозно использовать подобные непростые ситуации в собственных целях, постарается и в очередной раз «превратить лимон в лимонад», попытается устроить «кипеш вселенского масштаба» и мы услышим привычные заявления: мол, власть в агонии и испугалась, не пустила на выборы единственного реального конкурента, который дал бы такой бой единороссу, что мама не горюй.

К подобным заявлениям можно относиться как угодно — хоть свято веря в то, что светоч либеральной мысли ошибаться не может и врать не станет, хоть с изрядной долей скепсиса — опираясь, помимо прочего, на результаты яблочника на предыдущих выборах: например, на выборах депутата Госдумы в 2016-м в одномандатном «псковском» округе Лев Шлосберг набрал 5,92% голосов и занял лишь пятое место, уступив не только победителю-единороссу Александру Козловскому, но и кандидатам от КПРФ (Александр Рогов), «Справедливой России» (Олег Брячак) и ЛДПР (Антон Минаков).

Так что, с одной стороны, выражая искреннее сожаление, что Льва Шлосберга не будет среди кандидатов, с другой - отмечаем очевидное: реальной угрозы кандидату от партии власти яблочник не представляет.

Предположу, что вскоре после неудавшейся попытки лидера псковского «Яблока» стать кандидатом в губернаторы последуют заявления и шаги, после которых уже никому из наблюдателей не придет в голосу описывать отношения Льва Шлосберга и команды Михаила Ведерникова выражениями вроде «медовый месяц». Надо полагать, что очень скоро формат взаимоотношений яблочника и региональной власти вернется к тому, который мы наблюдали до осени прошлого года.

Не время для песен

А что же председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы, участник губернаторской кампании-2014 Олег Брячак - каковы его перспективы? 

За последние месяцы журналисты не единожды спрашивали его: мол, будете ли вы участвовать или нет. Однозначного ответа эсер так и не дал, предоставляя политобозревателям возможность гадать о его планах.

Можно продолжать это делать и далее, а можно и предположить, что на старт Олег Михайлович в этот раз не выйдет. Помимо сложностей прохождения муниципального фильтра (а собственных депутатов в районах у «Справедливой России» для этого не хватает), у него есть сложности и другого плана.

Как известно, представитель известной династии депутатов-бизнесменов находится сейчас в крайне сложном финансовом положении, он — банкрот, имеет огромный долг и проблемы с правоохранительными органами. Поддержки от союзников — группы бизнесмена Михаила Гавунаса в этот раз, судя по всему, не последует — и образно говоря, бензина для того, чтобы машина Брячака отправилась в этот предвыборный путь, не будет.

Так что предположу: Олег Брячак, после ухода с поста губернатора Андрея Турчака снизивший градус своей оппозиционности и посылающий недвусмысленные сигналы новой региональной власти, эту кампанию пропустит.

Равно как и несколько других региональных общественно-политических деятелей, участие которых ранее можно было прогнозировать (например, до настоящего времени не определившийся с планами председатель регионального отделения партии «Родина», руководитель ассоциации «Псковский лес» Константин Вилков  и член партии «Гражданская инициатива», экс-руководитель областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков, ранее презентовавший себя так «Виктор Широбоков - губернатор-2018», но затем заявивший, что у него вообще нет никаких политических амбиций).

Подводя итог сказанному, повторюсь: мелодию сентябрьских выборов, судя по всему, исполнит квартет политиков. Солировать и дирижировать будет врио губернатора, как умеют подыграют и подпоют кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». Увы, но других кандидатских голосов мы, вероятно, не услышим.

Как бы то ни было, Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом избирательной кампании. Уважаемые читатели, свое мнение о предвыборном раскладе и ожиданиях от кампании вы можете высказать в форуме под этой статьей, в социальных сетях или направив письмо в адрес редакции. Также обращаем ваше внимание на то, что в ближайшее время на сайте ПЛН в рамках проекта «Губернатор-2018» будет объявлен опрос на тему «За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области». Не пропустите — голос каждого важен!

Александр Савенко

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Гавунас Михаил Савельевич
Рогов Александр Анатольевич Шлосберг Лев Маркович
Никитин Владимир Степанович Бобалев Василий Андреевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Сиротин Игорь Евгеньевич Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Мурылев Аркадий Анатольевич
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Макарченко Сергей Викторович Генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области
Минаков Антон Александрович Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Губернатор-2018 Губернатор-2018: кандидатский квартет Губернатор-2018: стартовые условия и правила игры Губернатор-2018: победитель получает всё «Губернатор-2018» - новый проект ПЛН
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30.05.2018, 11:309 Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая 30.05.2018, 11:296 Названы самые популярные причины ухода псковских подростков из дома 30.05.2018, 11:270 Волонтерство и добровольчество уравняют в псковском законодательстве 30.05.2018, 11:251 5,5 тысяч рублей лишилась великолучанка, пытаясь продать шкаф по интернету
30.05.2018, 11:192 Презентация Mitsubishi Eclipse Cross в Пскове - как это было 30.05.2018, 11:162 «Социальный» комитет одобрил законопроект о наделении Общественной палаты Псковской области новыми полномочиями 30.05.2018, 11:150 Подростки в Псковской области в этом году чаще уходили из семей, чем из соцучреждений 30.05.2018, 11:125 Список участников праймериз единороссов по довыборам в Псковское областное Собрание уменьшился
30.05.2018, 11:0610 Программу модернизации загородных детских лагерей поручил разработать Михаил Ведерников 30.05.2018, 11:000 Председатель СППО ПсковГУ Алена Козлова уверена, что у жюри конкурса «Профсоюз. Версия 7.0» будет много работы 30.05.2018, 10:3845 Губернатор-2018: кандидатский квартет 30.05.2018, 10:3710 Гедиминас Таранда с топором в руках снялся в рекламном ролике Пушкинского праздника поэзии
30.05.2018, 10:290 Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам 30.05.2018, 10:223 Спикер регионального парламента Александр Котов станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 30.05.2018, 10:133 У псковича изъяли два пакета марихуаны 30.05.2018, 10:102 Создатель областного музея почтовой связи Валерий Степанов стал первым номинантом конкурса «Профсоюз. Версия 7.0»
30.05.2018, 10:007 Высший сорт для «Прасковьи Молочковой»: гендиректор агрофирмы «Победа» рассказал, какое молоко попадает на столы горожан 30.05.2018, 09:590 Новоржевский народный театр готовит премьеру в честь дня рождения Александра Пушкина 30.05.2018, 09:584 Совещание по вопросу организации детского летнего отдыха провел Михаил Ведерников 30.05.2018, 09:570 Денежные призы и ценные подарки получат победители и участники конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», посвященного 70-летию Псковского облсовпрофа
30.05.2018, 09:491 Жители Псковской области могут получить дубликат СНИЛС в Личном кабинете на сайте ПФР 30.05.2018, 09:480 Спектакль «Играем на Лире» и концерт «Ой!» покажут сегодня в Псковском драмтеатре 30.05.2018, 09:470 Великолукская молодежь отправится на Пушкинский праздник поэзии 30.05.2018, 09:420 Первый в России Музей оловянного солдатика открывается в Петербурге
30.05.2018, 09:370 Хоровая капелла ПсковГУ приглашает на отчетный концерт  30.05.2018, 09:3610 В России с июня подорожает интернет 30.05.2018, 09:340 Девять лесных пожаров зафиксировано за минувшие сутки в Псковской области 30.05.2018, 09:302 Организаторы Пушкинского праздника поэзии ищут волонтеров
30.05.2018, 09:270 Сарай и автомобиль «Опель» сгорели в Печорах из-за неосторожного обращения с огнем 30.05.2018, 09:270 Два грузовика столкнулись на повороте в Черняковицы 30.05.2018, 09:052 Советник-посланник КНР: У ЗАО «ЗЭТО» мощный производственный потенциал 30.05.2018, 09:050 В Великих Луках горели старые строения
30.05.2018, 08:521 Возле кладбища Орлецы неизвестные сожгли автомобиль «Ауди» 30.05.2018, 08:441 Литературная ночь пройдет в Великих Луках в Пушкинский День России 30.05.2018, 08:356 Псков вошел в топ-10 культурных городов ЧМ-2018 30.05.2018, 08:305 «Яблоко»: Жесткая, смелая, свободная журналистика становится сегодня смертельно опасной
30.05.2018, 08:231 На побережье Краснодарского края появятся электрозаправки для машин 30.05.2018, 08:210 Российским спортом будут управлять два выдающихся фехтовальщика 30.05.2018, 08:1712 Пособие на детей до трех лет увеличат до конца года 30.05.2018, 08:101 Первый обязательный ЕГЭ сдают псковские школьники
30.05.2018, 01:0712 Форум реалистов, или «Мы можем больше» 29.05.2018, 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018, 23:2716 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018, 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года
29.05.2018, 22:436 Россельхознадзор запретил ввоз продукции с еще одного белорусского молкомбината 29.05.2018, 22:2110 Интерактив: Чертополох в клумбах 29.05.2018, 22:1659 В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018, 21:491 Псковичей приглашают на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»
29.05.2018, 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018, 21:156 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область 29.05.2018, 20:5017 В центре Петербурга горит торговый центр 29.05.2018, 20:490 В рамках проекта «Инклюзивная профориентация» псковичи посетили производственно-интеграционные мастерские
29.05.2018, 20:3422 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 20:310 В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия» 29.05.2018, 20:225 Невельской гимназии выделят средства на ремонт кровли по решению Михаила Ведерникова 29.05.2018, 20:1431 Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
29.05.2018, 20:060 Родственникам фронтовиков-невельчан вручили книги «Солдаты Победы» 29.05.2018, 19:592 К проблеме невыплат зарплаты на «Псковэлектросваре» подключилось Следственное управление 29.05.2018, 19:5323 100 дней до выборов 29.05.2018, 19:420 Колонию в Крюках проверил уполномоченный по правам человека
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