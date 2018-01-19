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Общество

«Акценты» Донецкого: SPA для президента Путина, дрязги оппозиции и мусорные протесты

19.01.2018 18:49|ПсковКомментариев: 11

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН. 

Темы выпуска: 

Явка с повинной. За два месяца до выборов президента среди либералов обострилась дискуссия, стоит или не стоит идти на избирательные участки?

Мусорный ветер. Закрытие полигона твердых бытовых отходов под Псковом привело к всплеску гражданской активности жителей области. 

Рожденная революцией. Как в Пскове отметят столетие создания Красной армии?

В крещенский сочельник, все, кто  не чужд русского экстрима, ломанулись в ледяную воду на пленэре. В том числе и кандидат на президентских выборах №1 Путин, выйдя под видео и фотокамеры в прикольном дубленом полушубке и валенках с галошами, скинул «винтажную» одежду и бултыхнулся в Селигерскую прорубь. 


Привычно обнажившись перед миром, ВВП вошел в крещенскую «иордань», продемонстрировав всем недоброжелателям на Западе и внутри страны несгибаемую силу духа и крепость тела. Злые тролли в интернетах тут же принялись писать, что мышцы Путина нарисованы в фотошопе, но пусть эта напраслина останется на их совести. 

Рисковую водную процедуру, осененную крестом, проделал намедни и экс-губернатор Псковщины, ныне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Видео купания в Пушкиногорской проруби выложила в соцсети его бессменный пресс-секретарь Оксана Ширан. 

Интересно, что и в том, и в другом случаях сообщается, что высокопоставленные купальщики проделывали эффектный выход в прорубь ежегодно, однако лишь в этом году SPA-омовения в крещенской воде стали достоянием широкой публики. Поглядите и убедитесь: «А наши парни-то о-го-го! Кентавра на скаку остановят, в крещенскую прорубь войдут». 

Что совсем не удивительно: президентская кампания стремительно близится к апогею, и почему бы вверенному электорату лишний раз не продемонстрировать, что «торс — это кого надо торс». Всем, кто сочиняет байки про телесные недуги Путина вроде «синдрома беспокойства ног» а-ля политолог Белковский, предложено дружно заткнуться.

Теперь мы знаем, что Путин не только «не пьет-не курит, исповедует ЗОЖ», но и «моржует». 

Верных сторонников президента, впрочем, хотелось бы предупредить: без длительной подготовки крещенскую SPA-процедуру не стоит повторять даже вслед за Путиным, особенно — людям пожилым. Вообще-то, врачи не рекомендуют. Мало ли что? Еще инсульт хватит. Или сердце внезапно остановится. Информация не афишируется, но один знакомый доктор как-то поведал мне по секрету, что сразу после праздника Крещения у них в больничке прибавляется число пациентов с сосудистыми заболеваниями, а некоторые, представьте, отдают Богу душу прямо в крещенской проруби. Так что «экстрим» этот далеко не для всех.  

В стане разношерстной либеральной оппозиции, между тем, на этой неделе разгорелись нешуточные публичные распри, причем так или иначе спровоцировал их политик, который формально не участвует в президентской гонке. Алексей Навальный, в отместку за не допуск на выборы объявивший «забастовку избирателей», продолжает троллить своих демократических оппонентов в сети, упорно настаивая на сомнительном тезисе, что «выборы без Навального — это и не выборы вовсе». 

В частности, Навальный подверг сомнению возможности штабов Григория Явлинского и Ксении Собчак  как в сборе подписей, так и в их качестве, мол, ЦИК все равно признает их фальшивыми. Об этом сообщил лидеру псковского "Яблока" Льву Шлосбергу один из зрителей во время очередной интернет-трансляции на ютуб-канале, и Шлосберг сразу, не вываливаясь далеко из кадра, дал Навальному отповедь: «Если «выборы без меня — это не выборы», то это еще один Путин. Это не путь демократического политика в России», - негативно оценил Навального псковский «яблочник». 

Любопытно, что разговор в стилистике «сам ты Путин!» продолжился сутки спустя в эфире столичного «Эха» на дебатах сторонника Навального Владимира Милова и известного политтехнолога Максима Каца, ныне работающего на «Яблоко». Оба политика в весьма резкой форме и с переходом на личности обвинили друг друга в том, что своими действиями они на самом деле поддерживают Путина. 

Начал Максим Кац, обозвавший Милова «мерзким»: «Вы такой мерзкий, прямо невозможно». «Я?» -  не поверил свои ушам Милов. «Да», - не сомневался Кац. «Максим, здесь должно быть зеркало на моем месте, чтобы вы узнали, что такое мерзкий», - парировал Милов. «Хе-хе-хе», - ответил Кац. «Я бы на месте Явлинского от стыда удавился за все, что он творит», - продолжил Милов. «Вы сейчас поддерживаете Путина», - без обиняков заявил Кац. Милов, вспомнив про Немцова, который сидел на его стуле в кухне, угрожающе заметил: «За такие слова можно реально в морду получить». «Вы поддерживаете Путина», - словно попугай, раз семь подряд повторил Кац. До мордобоя в прямом эфире, слава Богу, не дошло, Милов ограничился фразой: «Вы прекрасно понимаете, что поддерживаете Путина именно Вы». 

Диалог конечно «доставляет», и наверняка войдет в анналы, но вопрос остается: а действительно, какую роль в предстоящих выборах играет повышение или понижение явки? Власть вроде бьется за явку, но нужна ли она ей? Многие оппоненты Путина убеждены, что как раз не бойкот выборов, а повышение явки может довести избирателей до второго тура. Так считают, к примеру, сторонники представителя КПРФ Павла Грудинина. 

Навальный полагает иначе, что он еще раз подтвердил в своем вчерашнем интернет-эфире, предсказав, что Путин в итоге наберет 78% голосов, а все мечты об «опрокидывающих выборах» - лишь напрасные иллюзии. Не знаю, кому как, а вот лично мне аргументы Навального и его последователей кажутся мало убедительными. По-моему, чем ниже процент явки, тем более впечатляюще выглядит триумф власти, что весьма наглядно продемонстрировали нам парламентские выборы 2016 года. Почему же на президентских выборах должно быть по-другому? 

Тем не менее, Навальный продолжает гнуть свою линию, призывая сторонников клеить и распространять листовки с призывами к «забастовке избирателей». В Пскове полиция задержала партию печатной продукции, прибывшей из петербургской типографии. В связи с чем забастовочных стикеров на помойных ящиках и столбах мы в ближайшие дни не увидим, и нам остается довольствоваться тем скандалом, который учинила Ксения Собчак в прямом эфире все того же «Эха Москвы», принуждая руководителя штаба Навального Леонида Волкова извиниться за то, что тот якобы наврал про корпоратив Ксении на «сказочном Бали». 

Собчак буквально дорубилась до несчастного «Господина Соврамши», и не семь, а раз двадцать повторила свой вопрос: «Леонид, вы не хотите извиниться?». Леонид не захотел, и показательное «принуждение к извинению» заставило сторонников либеральной идеи еще раз убедиться в том, что при удобном случае отечественные либералы и глотки другу другу перегрызут, не поморщатся, а все их заявления о взаимной поддержке — не более, чем фейк, фальшивая игра на публику. Во всяком случае некоторые аналитики сразу после скандала сделали вывод, что Собчак не «кандидат против всех», а все-таки «спойлер» Навального, пусть тот номинально и не участвует в выборах и даже их бойкотирует. 

К псковским темам. На этой неделе в регионе неожиданно актуализировалась тема гражданского протеста, причем вовсе не в связи с какой-то политикой, а в сугубо практическом, бытовом плане. С нового года в Пскове наконец-то закрыли полигон твердых бытовых отходов, в просторечии — мусорную свалку, а мусор стали вывозить в районы — Порховский, Палкинский и Печорский. И местным жителям такой расклад сильно не понравился. Первыми взбунтовались жители Порхова, составившие петицию президенту Путину и заявившие, что готовы в знак протеста даже к акциям гражданского неповиновения вроде перекрытия дорог для машин с псковским мусором. Жителей понять можно: кому понравится, что к нему в деревню возят сто тонн бытовых отходов ежедневно?

Власть, понятно, постаралась сгладить ситуацию, для чего к порховчанам даже выехал на встречу вице-губернатор Александр Кузнецов. Да и глава района Виктор Степанов попытался убедить земляков, что не происходит ничего страшного. Но сельский менталитет оказался мощней: «Вы зачем тут нам гадите?». Эмоция защиты родной земли от «чужого мусора» выглядит сильнее любых аргументов власти. 

Тут надо сказать, что областная власть сама завела себя если не в тупик, то в своего рода «переулок» мусорной проблемы. Впервые, насколько помню, мусорная свалка ярко прозвучала еще в ходе избирательной кампании 2004 года, когда пиарщики Евгения Михайлова обвинили кандидата на пост губернатора Михаила Хоронена в том, что полигон ТБО под Псковом создает опасность эпидемии гепатита. Мол, токсины со свалки просачиваются в подземные воды, затем попадают в реку, а уж потом - в краны псковичей. 
Понятно, что это была полнейшая чушь с одной единственной задачей: утопить Хоронена в черном пиаре, но с тех пор тема свалки, по сути, не покидала страниц псковских СМИ. А уж в десятые годы о необходимости закрытия полигона ТБО не говорил только ленивый, и, заметим, часто — именно в политических целях. Однако как раз твердого политического решения от руководства области эпохи Турчака жители так и не дождались. Решение-то изначально не шибко популярное. Кому хочется пачкать реноме эффективного менеджера и ездить к возмущенным жителям на разборки? Так и дождались восемнадцатого года, когда тянуть с закрытием свалки было уже просто невозможно. 

Если верить властям, проблема с ТБО в целом будет решена в ближайшие два-три года, когда откроются два новых полигона, на севере и юге, а пока нужно принять данность: мусор из областного центра будут вывозить в три района. Как опять же уверяют чиновники, никакой экологической угрозы не существует. Но вот удастся ли в этом убедить местных жителей? Большой вопрос и вызов для нынешней региональной администрации, вынужденной расхлебывать огрехи предшественников. К вице-губернатору Кузнецову, кстати, это не относится: он много лет на славу отработал в администрации Турчака, ему и ответ пред жителями держать. 

Приближается большой и круглый юбилей — столетие рождения Красной Армии, которое, как мы знаем, произошло в феврале восемнадцатого года как раз в наших местах - под Псковом и Нарвой. Нарва — теперь заграница и часть Евросоюза, и Псков по праву должен принять грядущий юбилей РККА, в связи с чем уже опубликована программа празднования, а врио губернатора Ведерников и глава Пскова Цецерский проинспектировали бетонный штык с барельефом в Крестах: в каком состоянии пребывает памятник? Что там оторвали у революционных солдат и матросов вездесущие вандалы? И удастся ли поправить монумент к сроку? Ведь может и сам Путин нагрянуть! Почему нет? И пусть, по мнению некоторых историков, бои под Псковом не самая славная страница в истории Армии: город в итоге пришлось оставить наступающим немцам, история РККА начинается именно с тех мутных событий. 

И здесь весьма интересно будет понаблюдать: а какова будет идеология юбилея? Не получится ли так же, как с юбилеем Великого Октября, который верховная власть фактически проигнорировала? А все потому, что правщий режим, который опирается на социальный дарвинизм, не знает, как относиться к советскому наследию. Вроде советский период истории чужд олигархическому капитализму и его необходимо отринуть, и одновременно Путин и Ко именно в советском прошлом находят свои «духовные скрепы». Недавнее празднование столетнего юбилея «ВЧК-ФСБ» эту опору наглядно подтвердило. С юбилеем РККА, похоже, произойдет нечто подобное. Тем более, и красный день в календаре никуда не денешь. 

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя! 

Александр Донецкий     

Пресс-портрет
Хоронен Михаил Яковлевич Шлосберг Лев Маркович
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Донецкий Александр Степанов Виктор Николаевич
Кузнецов Александр Викторович Ширан Оксана Валериевна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
 

 
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Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
В опросе приняло участие 229 человек
Пресс-портрет
Хоронен Михаил Яковлевич Шлосберг Лев Маркович
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Донецкий Александр Степанов Виктор Николаевич
Кузнецов Александр Викторович Ширан Оксана Валериевна
Лента новостей
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