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Блоги / Светлана Прокопьева

Мусоровоз вперед летит

17.01.2018 15:29|ПсковКомментариев: 25

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Дивной красоты петиция появилась на любимом сайте гражданского общества. Жительница Порхова написала письмо президенту о том, что власть «хоронит отходы со всей области». Для человека, отслеживающего новости, медиаповод понятен: в Пскове закрыли свалку, и мусор из города теперь уезжает на полигоны Палкинского, Печорского и Порховского районов. Вот в Порховском районе и случился всплеск гражданского самосознания по этому поводу.

Мне, без всякой иронии, петиция нравится. Живой, свободный от канцеляризмов и натянутого литературоподобия язык выдает истинно народное авторство. Видно, что письмо составил простой русский человек.

Процитируем: «Наш полигон находится на болоте, болото питает подземные воды, которые в любом случае каким-либо боком питают город, например поле за 7 ветрами, а там постоянно пасётся наше скоромное стадо скота, молочко то мы точно многие из под той коровушки пьем».

Из текста понятно, что простой русский человек, автор письма, на самом деле, не располагает достоверными доказательствами грядущей катастрофы. Слишком уж извилистым получается путь, которым опасные яды ТБО планируют добираться в организм жителей Порхова. Болото, грунтовые воды, трава на пастбище, корова, молоко - нет, не убедительно. Но петицию на вчерашний день подписали уже 1400 человек.

Hа встрече с вице-губернатором Александром Кузнецовым, который отправился в родной Порхов успокаивать народ, жители города на Шелони продемонстрировали похвальную твердость. Пообещали пойти до конца и не сдаваться. Кузнецову и главе района Степанову ничего не оставалось, кроме как оправдываться и обещать, обещать и оправдываться.

Любоваться бы и радоваться, да не дает покоя одна деталь. Что-то не верится мне в искренний страх народа перед мусором. С каких это пор простого русского человека пугают твердые бытовые отходы? Когда вдруг успело созреть столь резкое неприятие лишних ста тонн мусора в сутки?

Исходя из собственных наблюдений, я в такие чувства не верю.

Приведу пример.

Однажды довелось мне помогать машиной дальним сельским родственникам - надо было перевезти немного вещей из деревни в город. В деревне, отстоящей от Пскова достаточно далеко, по порховскому, как раз, направлению, у родственников была квартира в двухэтажном доме. Приехали, собрали вещи, собрали заодно и мусор, остававшийся в квартире. Куда, спрашиваю, выбросить? Где у вас тут помойка? «А вон!» - и родственник махнул рукой в сторону отдаленного куста на другой стороне улицы.

Контейнера в районе куста издалека было не видно. Уточнив еще раз направление, я двинулась к кусту. Контейнер не проявлялся. И только на месте стало ясно, как в этой деревне понимается «помойка». Под кустом, в канаве была огромная свалка мусора.

Понимаете? Вся деревня организованно кидала свой мусор в канаву! В непосредственной близости от жилых домов. Какие уж тут подземные воды, травы и коровы - просто свалили бытовые отходы себе под ноги и забыли.

У меня рука не поднялась, и пакет с мусором уехал в город. Понимание, что «здесь так принято» и «все так делают», я не смогла зачесть в качестве уважительной причины.

В общем, не испорченный урбанизацией, простой русский человек - это тот еще поросенок. Чтобы убедиться, достаточно пройтись по лесам. Полным-полно мусорных свалок в непосредственной близости популярных мест отдыха. Канавы вдоль дорог завалены и просто мусором, и мусором, предварительно собранном в пакеты.

Что, скажете, это все туристы навезли? Специально ездят из Пскова по всей области и раскидывают где попало пакеты с мусором? Да фигушки, не наездишься. Мусорят местные. Наибольшее количество несанкционированных свалок в Пскове образуется в частном секторе, и это не с улицы Балтийской люди ездят с пакетами. Точно также в райцентрах и в деревнях - мусор образуется и складируется по месту жительства.

Нет, я и не думала обвинить жителей Порхова в каком-то особенном свинстве - вовсе нет, город, насколько я помню, всегда выглядит чисто и аккуратно. Как и большинство райцентров. Начальная культура обращения с отходами в народе присутствует: всё, что горит - сжечь, всё, что гниет - закопать, что нельзя повторно использовать - собрать и вывезти, куда все вывозят. Поэтому под ногами мусора, в общем-то, нигде нет. Но в канавах вдоль дорог - везде есть.

Я это к тому, что, если бы жителей Порховского, или Палкинского, или Печорского районов и вправду до ужаса пугал мусор, вот так, чтобы чуять угрозу будущим поколениям, то начали бы они, наверное, с несанкционированных лесных и придорожных свалок. Не думаю, что организованный, по всем правилам сертифицированный полигон ТБО намного опаснее, чем отходы, рассыпанные тонким слоем по природе.

Мне кажется, у гражданского сопротивления, которое каждый раз встает навстречу мусоровозам, несколько иная подоплека. Не экологическая.

В нем есть несколько мотивов. Первый, самый сильный: собственнический. «Не надо нам сюда возить ваш мусор», - перспектива складирования чужих отходов актуализирует локальную идентичность. При столкновении с чужими интересами невольно вспоминаешь, что у тебя есть свои. В этом смысле, проблема псковской городской свалки способствует развитию местного самоуправления лучше, чем любой профильный комитет.

Вон, Палкинский район в борьбе со псковскими отходами до Верховного суда дошел. В Карамышевской волости на волне мусорного протеста выбрали новых депутатов. Небывалых высот достиг гражданский активизм в Поречье Великолукского района, где люди борются со свинством в самом буквальном смысле слова. Теперь очередь за Порховским районом, а там и за Печорским. Так что, в движении «народ против полигона» вся соль местного самоуправления.

Есть еще один мотив - протестный. Мусорная проблема - уважительный, патриотичный и благородный повод возразить властьимущим. То, на что не каждый решится из-за подделанных протоколов или вранья в газете. Мусор - это же не про политику, а про жизнь, здоровье, про «будущее наших детей»! Никто не скажет тебе, что ты иностранный агент, если ты хочешь «жить в родном городке и дышать чистым воздухом, а не смрадом от сжигаемых или тухнущих отходных масс» (это я цитирую отзывы под петицией). Никто не попрекнет тебя печеньками госдепа, если ты против того, чтобы «город с историей был убит и утоплен в областном мусоре за 10 лет».

В этом плане, псковская свалка берет на себя бесценную роль громоотвода для накопленного в народе недовольства. Задрала власть - скажи ей все, что думаешь, на публичных слушаниях по поводу полигона.

В общем, наблюдая за развитием мусорного сюжета, я испытываю двоякие чувства. С одной стороны, сочувствую властям и инвесторам, вынужденным разбивать лбы, доказывая простые и очевидные вещи. С другой - злорадствую по этому же поводу: наконец-то и власть, и бизнес вынуждены говорить с народом уважительно и на равных, а не свысока, поплевывая, как обычно.

Сначала так будет по поводу мусора и спасения от него родной земли, а потом, глядишь, и в привычку войдет. Не важно, что поводом к объединению стали надуманные страхи - объединение-то настоящее получается. Когда мы едины, мы непобедимы. Да здравствует закрытая псковская свалка.

Теги: #тбо #мусорный полигон
Источник: Псковская Лента Новостей
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