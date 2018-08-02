Общество

Первая «Ласточка» прибыла из Петербурга в Псков

На железнодорожный вокзал Пскова прибыл скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по случаю прибытия первой электрички прошла торжественная церемония.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с этим знаменательным событием и высказал слова благодарности в адрес главы РЖД Олега Белозерова.

«Из Санкт-Петербурга появилось комфортное, скоростное регулярное и, что самое главное, безопасное железнодорожное сообщение. Для нас это особенно важно для развития двусторонних отношений с Санкт-Петербургом, развития туризма, экономики. Это первый и важный шаг в обеспечении транспортной доступности региона. Я хочу сказать слова благодарности директору РЖД за огромную проделанную работу и выразить надежду на продолжение сотрудничества. Мы обсудили дальнейшие наши планы, и я думаю, вы будете удивлены. И очень символично, что первую «Ласточку» мы принимаем накануне Дня железнодорожника. Я хочу поздравить сотрудников РЖД с праздником. Счастья, здоровья и новых успехов в вашем нелегком, но таком важном для нас всех труде».

Отметим, что в настоящее время на сайте ПЛН продолжается опрос на тему запуска «Ласточки». Пользоваться скоростным поездом в СПб намерены более 70 процентов респондентов.

Напомним, от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга «Ласточка» отправляется в 6:55, а прибывает в Псков в 10:25. Обратно скоростной поезд идет в 6:00 и прибывает в Санкт-Петербург в 9:30.

Общее время в пути составляет 3 часа 30 минут.

В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания – бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов открыта.

До конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении будут действовать специальные фиксированные тарифы: базовый класс – 360 рублей, экономический класс – 432 рубля, бизнес-класс – 1483 рубля 80 копеек. С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.

До сегодняшнего дня между Санкт-Петербургом и Псковом курсировал один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью – 1 раз в неделю. Время в пути занимало около 4 часов 20 минут.