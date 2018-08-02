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Общество

Пассажиры о «Ласточке»: Нам очень понравилось

04.08.2018 13:05|ПсковКомментариев: 14

После встречи на вокзале Пскова первого скоростного поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка» врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пообщались с пассажирами. Псковичи и гости города рассказали им, что очень довольны новой возможностью быстро и с комфортом доехать до города на Неве и обратно.

«Нам очень понравилось. Всего три с половиной часа, и ты уже в Пскове. Тем более, в таких удобных вагонах время летит незаметно. Обязательно будем пользоваться этим поездом», — сказала одна из пассажирок, которая приехала в Псков с маленьким ребенком.

Председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов, который также приехал в Псков на «Ласточке», оценил созданные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Раньше, чтобы доехать на маршрутке, возникали сложности: нужно было заранее договориться, приехать за полчаса до отправления автобуса. Сейчас — приехал, загрузился и уехал. Все. В салоне ты уже пересаживаешься на комфортный диван, у тебя берут колясочку и пристегивают ее, рядом с тобой сидит сопровождающий. Что касается оборудования санитарных комнат и ширины коридоров — для нас все удобно. Теперь доехать до Питера можно дешевле, быстрее и комфортнее», — поделился впечатлениями он.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соединить Псков и Санкт-Петербург скоростным железнодорожным сообщением удалось благодаря целенаправленной работе врио губернатора Михаила Ведерникова с руководством РЖД. Состав включает в себя 5 вагонов, которые одновременно могут вместить 349 пассажиров. Все они оснащены кулерами с питьевой водой, климатическими установками и туалетными комнатами. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются специальные подъемники, оборудованные места и кнопки вызова проводника.

Скоростной поезд будет курсировать ежедневно. Отправление от Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Время в пути 3 часа 30 минут

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 14Версия для печати
 

 
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