Общество

Может появиться вечерний рейс «Ласточки» между Псковом и Петербургом

В планах руководства области и РЖД запуск второй пары «Ласточки» в вечернее время, чтобы люди одним днем могли доехать до Санкт-Петербурга/Пскова и вернуться обратно. Об этом врио губернатора Михаил Ведерников сообщил на торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника, в котором приняли участие сотрудники предприятий Псковского железнодорожного узла.

Он отметил, что по итогам рабочей встречи с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, которая состоялась в минувшую субботу в Пскове, также достигнута договоренность о сокращении времени движения «Ласточки» в пути на 15 минут.

«С Олегом Валентиновичем (Белозеровым — прим.ред.) мы договорились о том, что со стороны РЖД будет проведена реконструкция железнодорожного вокзала в Пскове, а мы на себя возьмем реконструкцию привокзальной площади. Также речь шла о поэтапном ремонте железнодорожных станций в районах, железнодорожных путей и расширении пригородного сообщения, что так востребовано жителями нашей области», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков – в 10:25 того же дня. Из Пскова поезд «Ласточка» № 810 будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда – 3 часа 30 минут.