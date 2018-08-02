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Глава РЖД: скоростной поезд «Ласточка» Псков-Петербург станет еще быстрее

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров сообщил, что появление скоростного поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт-Петербург — это «железнодорожный ответ» на запросы пассажиров, и «без настойчивой личной работы Михаила Ведерникова и администрации области этого бы события не произошло».

«Еще некоторое время назад было невозможно представить скоростное движение между Псковом и Санкт-Петербургом в связи с тем, в каком состоянии находилась инфраструктура. Сегодня мы с вами видим уникальный экземпляр», — сказал Олег Белозеров.

Глава РЖД также сообщил, что в соответствии с планом совместной работы в ближайшее время компания проведет дополнительное улучшение инфраструктуры, и поезд пойдет еще быстрее. Сейчас состав в пути 3 часа 30 минут.

Как сообщалось ранее, в субботу, 4 августа, из Санкт-Петербурга в Псков прибыл первый скоростной поезд «Ласточка». Вместе с псковичами состав встречали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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Михаил Ведерников назвал появление комфортного, скоростного, регулярного и безопасного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом историческим событием, которого с нетерпением ждали жители Псковской области. «Для нас это особенно важно, потому что это дополнительные возможности для развития двусторонних отношений с Санкт-Петербургом, новый импульс для развития туризма, экономики», — сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников поблагодарил Олега Белозерова за огромную работу, которая была проделана со стороны компании по запуску «Ласточки», и подчеркнул, что это только первый шаг в обеспечении транспортной доступности Псковской области. «Сегодня в рамках нашей рабочей встречи мы обсудили дальнейшие планы. Я думаю, что вы будете приятно удивлены», — сказал он, обращаясь к присутствующим на перроне псковичам и гостям города.

Завтра День железнодорожника и, пользуясь случаем, врио губернатора поздравил сотрудников компании с предстоящим профессиональным праздником. «Счастья вам, здоровья, благополучия и новых успехов в вашем нелегком, но таком важном для всех нас труде», — сказал Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в продолжение мероприятия врио губернатора Псковской области и генеральный директор ОАО «РЖД» осмотрели прибывший состав. Олег Белозеров рассказал, что для комфортного времяпрепровождения пассажиров вагоны оснащены видеомониторами и Wi-fi . Михаил Ведерников предложил закачать в систему путеводители по Пскову, чтобы пассажиры в пути могли познакомиться с историей города, узнать места, которые можно посетить. В рамках сотрудничества компания «Мегафон» разрабатывает для региона соответствующее приложение, отметил он.

Состав «Ласточки» включает в себя 5 вагонов, которые одновременно могут вместить 349 пассажиров. Все они оснащены кулерами с питьевой водой, климатическими установками и туалетными комнатами. Особое внимание уделено комфорту людей с ограниченными возможностями здоровья: имеются специальные подъемники, места для пассажиров с ОВЗ, кнопки вызова проводника.

Скоростной поезд будет курсировать ежедневно. Отправление от Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Между Санкт-Петербургом и Лугой состав будет идти по электрифицированным путям, а между Псковом и Лугой — с помощью разработанного РЖД специального тепловоза.

Пассажирам будут доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы . В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тыс рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.

Напомним, что раньше добраться до Северной столицы псковичи могли только раз в неделю на поезде, либо с помощью ежедневных пригородных поездов с пересадкой в Луге, а также на маршрутках, поездка на которых с учетом пробок занимает порой более 5 часов.