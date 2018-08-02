Глава РЖД: скоростной поезд «Ласточка» Псков-Петербург станет еще быстрее

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров сообщил, что появление скоростного поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт-Петербург — это «железнодорожный ответ» на запросы пассажиров, и «без настойчивой личной работы Михаила Ведерникова и администрации области этого бы события не произошло».
«Еще некоторое время назад было невозможно представить скоростное движение между Псковом и Санкт-Петербургом в связи с тем, в каком состоянии находилась инфраструктура. Сегодня мы с вами видим уникальный экземпляр», — сказал Олег Белозеров.
Как сообщалось ранее, в субботу, 4 августа, из Санкт-Петербурга в Псков прибыл первый скоростной поезд «Ласточка». Вместе с псковичами состав встречали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Михаил Ведерников назвал появление комфортного, скоростного, регулярного и безопасного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом историческим событием, которого с нетерпением ждали жители Псковской области. «Для нас это особенно важно, потому что это дополнительные возможности для развития двусторонних отношений с Санкт-Петербургом, новый импульс для развития туризма, экономики», — сказал врио губернатора.
Михаил Ведерников поблагодарил Олега Белозерова за огромную работу, которая была проделана со стороны компании по запуску «Ласточки», и подчеркнул, что это только первый шаг в обеспечении транспортной доступности Псковской области. «Сегодня в рамках нашей рабочей встречи мы обсудили дальнейшие планы. Я думаю, что вы будете приятно удивлены», — сказал он, обращаясь к присутствующим на перроне псковичам и гостям города.
Завтра День железнодорожника и, пользуясь случаем, врио губернатора поздравил сотрудников компании с предстоящим профессиональным праздником. «Счастья вам, здоровья, благополучия и новых успехов в вашем нелегком, но таком важном для всех нас труде», — сказал Михаил Ведерников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в продолжение мероприятия врио губернатора Псковской области и генеральный директор
Состав «Ласточки» включает в себя 5 вагонов, которые одновременно могут вместить 349 пассажиров. Все они оснащены кулерами с питьевой водой, климатическими установками и туалетными комнатами. Особое внимание уделено комфорту людей с ограниченными возможностями здоровья: имеются специальные подъемники, места для пассажиров с ОВЗ, кнопки вызова проводника.
Скоростной поезд будет курсировать ежедневно. Отправление от Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Между
Пассажирам будут доступны базовый туристический, эконом- и
Напомним, что раньше добраться до Северной столицы псковичи могли только раз в неделю на поезде, либо с помощью ежедневных пригородных поездов с пересадкой в Луге, а также на маршрутках, поездка на которых с учетом пробок занимает порой более 5 часов.