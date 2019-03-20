Происшествия

Более 25 тонн яблок неустановленного происхождения пытались ввезти в Псковскую область из Республики Беларусь

В Опочецком и Усвятском районах Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками себежского межмуниципального отдела МВД и Пограничного управления ФСБ было задержано два автомобиля, осуществлявших незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора, при проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения.

25,5 тонн яблок изъяты из оборота и уничтожены 19 марта на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением комиссии таможенного союза.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.