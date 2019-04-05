Происшествия

Мужчина погиб, выпрыгнув из окна здания УМВД в Пскове

Возле дома 4а на улице Инженерной в Пскове, где располагается УМВД России по городу, вечером 4 апреля было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении СКР.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, туда же прибыл начальник следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня.

Следователями был проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены все очевидцы произошедшего, назначена медицинская судебная экспертиза.

По предварительным данным, задержанный за административное правонарушение мужчина был доставлен в здание участковым уполномоченным для составления протокола. Мужчина попросился в туалет и попытался сбежать через окно второго этажа. Он спустился на козырек, с которого упал и получил смертельные травмы.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, пскович был доставлен в полицию в нетрезвом состоянии за мелкое хищение - бутылки водки из сетевого магазина. Ранее он уже привлекался к ответственности за различные правонарушения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте происшествия присутствовал начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин. По факту происшествия назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.