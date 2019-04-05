Происшествия

Гдовский рыбак нанес ущерб в 350 тысяч рублей незаконной ловлей

Гдовским районным судом Псковской области осужден местный житель за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Чудского озера, сообщили Пковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ноябре прошлого года в районе населенного пункта Сторожинец Гдовского района пограничниками совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области задержан мужчина, который осуществлял незаконный вылов рыбы на самоходном катере с использованием ставных сетей.

В ходе разбирательства выяснилось, что 68-летний местный житель занимается ловлей рыбы в Чудском озере более 25 лет, как любительским способом, так и в составе экипажа рыболовецкого судна. В связи с этим, хорошо знает рыбные места данного водоема, а также о необходимости оформления разрешения на добычу водных биологических ресурсов и квоты на вылов рыбы. Однако мужчина пренебрег действующими требованиями и вышел на катере в акваторию Чудского озера для установки четырех ставных сетей, не имея необходимых разрешений.

В результате его незаконных действий было добыто более 700 экземпляров рыб различных пород. Среди улова обнаружены и ценные виды рыб, такие как сиг, сырть, ряпушка. Причиненный ущерб биологическим ресурсам Российской Федерации составил порядка 350 тысяч рублей.

Решением Гдовского районного суда за незаконную добычу водных биологических ресурсов мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Приговор суда вступил в законную силу.