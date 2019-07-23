Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Некролог о Телеграме
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
Тень выборов
Трагедия в Острове
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
100 тысяч рублей за второго ребенка
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 23.07.2019 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове 27.07.2019 18:260 39-летняя псковичка похитила из гипермаркета на Рижском проспекте одежду и продукты 27.07.2019 16:160 Полиция разыскала виновного в краже телефона у великолучанина 27.07.2019 14:261 Псковские росгвардейцы задержали на Завеличье мужчину в состоянии наркотического опьянения 27.07.2019 13:560 Молодой великолучанин выпил три бутылки пива в баре и скрылся, не заплатив 27.07.2019 11:340 В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России
 
 
 
Самое популярное 24.07.2019 13:482 Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото 26.07.2019 14:103 Стали известны подробности инцидента с ребенком, которому отрубили пальцы в Бежаницком районе 25.07.2019 14:108 Как будет застраиваться Псков по новому градостроительному проекту? 25.07.2019 21:584 Куриная грудка выползла из тарелки и довела женщину до истерики. ВИДЕО 24.07.2019 14:450 Метеорологи прогнозируют аномальное похолодание в европейской части России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

39-летняя псковичка похитила из гипермаркета на Рижском проспекте одежду и продукты

27.07.2019 18:26|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, совершившую кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в Пскове 26 июня около 21 часа сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из гипермаркета на Рижском проспекте. Для установления причины срабатывания сигнализации к охраняемому объекту был направлен ближайший наряд группы задержания.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала одежду и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
По вашему мнению, на каких направлениях работы по профилактике терроризма и предупреждению преступности должны сосредоточиться правоохранители и органы власти?
В опросе приняло участие 164 человека
27.07.2019, 18:420 Стартовала вторая сессия проекта «Волонтеры наследия» 27.07.2019, 18:260 39-летняя псковичка похитила из гипермаркета на Рижском проспекте одежду и продукты 27.07.2019, 17:500 Псковские поисковики проводят исследовательскую работу в рамках мемориального проекта «Без срока давности» 27.07.2019, 17:200 В Палкинком районе отмечают 75-ю годовщину освобождения и День поселка Палкино
27.07.2019, 17:020 На Аляске во время свадебного путешествия погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» 27.07.2019, 16:490 Документально-художественный фильм о зверствах в годы оккупации снимают в Псковской области 27.07.2019, 16:340 Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые 27.07.2019, 16:160 Полиция разыскала виновного в краже телефона у великолучанина
27.07.2019, 15:440 Спортзал Новоржевской средней школы отремонтируют к новому учебному году 27.07.2019, 15:250 Василий Осипов и Борис Елкин проконтролировали соблюдение правил благоустройства в Пскове 27.07.2019, 14:570 «Союзмультфильм» планирует выпустить «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» в 3D 27.07.2019, 14:411 Путин начал погружение к месту гибели советской подлодки
27.07.2019, 14:261 Псковские росгвардейцы задержали на Завеличье мужчину в состоянии наркотического опьянения 27.07.2019, 13:560 Молодой великолучанин выпил три бутылки пива в баре и скрылся, не заплатив 27.07.2019, 13:273 Названы десять самых позорных грамматических ошибок 27.07.2019, 13:191 Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
27.07.2019, 12:590 Судебные приставы примут граждан в Кунье 29 июля 27.07.2019, 12:400 В ГИБДД намерены добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу 27.07.2019, 12:140 К началу нового учебного года в Пушкиногорском санаторном доме-интернате отремонтируют спортзал 27.07.2019, 12:030 Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли Псковской области с профессиональным праздником
27.07.2019, 12:000 Вечер органной музыки состоится в печорской лютеранской церкви 30 июля 27.07.2019, 11:340 В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России 27.07.2019, 11:171 Три норковые шубы, драгоценности и айпад украли из квартиры на Пионерской в Великих Луках 27.07.2019, 10:590 Жителям Стругокрасненского района напомнили о пожарной безопасности
27.07.2019, 10:260 Власти Пскова поздравили работников торговли с профессиональным праздником 27.07.2019, 10:020 Порядка 25 коллективов из России, Латвии и Белоруссии выступят сегодня на фестивале «Добрый Рок» в Пскове 27.07.2019, 09:370 Гостем праздника в честь дня рождения ПИК60 станет певица Кристина Евдокимова 27.07.2019, 09:020 Сегодня в Изборске пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26.07.2019, 23:052 Счетная палата не увидела эффекта от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам 26.07.2019, 23:010 В Бежаницкой средней школе отремонтировали спортивный зал 26.07.2019, 22:550 Генерала обвинили в домогательствах к полковнику 26.07.2019, 21:593 Безработица установила абсолютный рекорд в истории России
26.07.2019, 21:400 Замруководителя ФАС России рассказал о выполнении соглашения о взаимодействии с Псковской областью 26.07.2019, 21:170 8 уголовных дел возбуждено в Псковской области в ходе операции «Нелегал-2019» 26.07.2019, 21:000 Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» откроется в Чихачевской средней школе 26.07.2019, 20:522 Во избежание повторения трагедии со смертью семьи глава Островского района попросил жителей ограничить доступ в подъезды
26.07.2019, 20:454 Рабочая встреча Михаила Ведерникова и Виталия Мутко состоялась в Москве 26.07.2019, 20:420 В Пушкинском Заповеднике открылся фестиваль «Псковские жемчужины» 26.07.2019, 20:210 Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости 26.07.2019, 19:342 Путин утвердил поправки Турчака в закон о местном самоуправлении
26.07.2019, 19:240 Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой 26.07.2019, 19:120 Победителями конкурса грантов стали 15 фермерских хозяйств Псковской области 26.07.2019, 19:070 Поэты из Башкортостана приехали в Псковскую область на встречу с заключенными 26.07.2019, 18:532 Названы регионы с самыми высокими зарплатами у врачей
26.07.2019, 18:417 Никому не нужный Плюшкин 26.07.2019, 18:301 Разыграны контракты на ремонт дворов в Пскове 26.07.2019, 18:152 ФАС России: Рост цен на нефтепродукты - не сговор, а реальная ситуация на рынке 26.07.2019, 18:081 Повышение зарплат муниципальным служащим - важная, необходимая и своевременная инициатива - Полонская
26.07.2019, 18:010 В Пскове презентовали сборник, ломающий стереотипное отношение к России 26.07.2019, 17:554 Интерактив: Хождение по мукам 26.07.2019, 17:470 Пскович за незаконный сбыт наркотиков проведет шесть лет в тюрьме 26.07.2019, 17:450 До +31 градуса ожидается завтра в Псковской области
26.07.2019, 17:370 Сотрудники СИЗО-1 приняли участие в установлении Поклонного креста в Псковском районе 26.07.2019, 17:330 Специалисты «Псковэнерго» отработали взаимодействие по ликвидации последствий природной стихии 26.07.2019, 17:241 Псковский спортсмен завоевал звание чемпиона России на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах 26.07.2019, 17:210 Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом
26.07.2019, 17:100 Псковских полицейских поощрят за оказание помощи гражданам 26.07.2019, 17:000 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство» 26.07.2019, 16:492 Фотофакт: Пешеходная дорожка в парке Победы как после войны 26.07.2019, 16:460 Тонкие материи
26.07.2019, 16:400 ФАС России: Проконкурентное поведение органов власти еще не стало нормой в Псковской области 26.07.2019, 16:230 «Семейная приемная» продолжает оказывать помощь жителям Псковской области 26.07.2019, 16:110 К первому юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 26.07.2019, 16:030 Медведев сообщил о дополнительном финансировании регионов на школьные автобусы и «скорые» в объеме до 10 млрд рублей
26.07.2019, 15:570 На базе отдыха «Алоль» остались последние свободные места в августе 26.07.2019, 15:523 В шашлычной в деревне Череха Псковского района купили лаваш с опарышами. ФОТО 26.07.2019, 15:520 Замруководителя ФАС рассказал о борьбе с картельными сговорами 26.07.2019, 15:460 Освещение на дороге Р-56 в десяти населенных пунктах Псковской области заработает до конца года
26.07.2019, 15:440 Псковичка завоевала серебро во Всероссийских соревнованиях по гребному спорту 26.07.2019, 15:320 Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% 26.07.2019, 15:300 Бизнес-омбудсмен напоминает о правах предпринимателей при проведении кадастровой оценки земельных участков 26.07.2019, 15:220 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан в Бурачках
26.07.2019, 15:000 В региональном Управлении Росгвардии прошел турнир по мини-футболу 26.07.2019, 14:483 Псковичка погибла в аварии в Петербурге, двое маленьких детей в тяжелом состоянии. ВИДЕО 26.07.2019, 14:260 Уголовный розыск ищет уроженца Печорского района с татуировкой «За ВДВ» 26.07.2019, 14:103 Стали известны подробности инцидента с ребенком, которому отрубили пальцы в Бежаницком районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.