39-летняя псковичка похитила из гипермаркета на Рижском проспекте одежду и продукты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, совершившую кражу.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в Пскове 26 июня около 21 часа сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из гипермаркета на Рижском проспекте. Для установления причины срабатывания сигнализации к охраняемому объекту был направлен ближайший наряд группы задержания.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала одежду и продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.