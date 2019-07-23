Происшествия

39-летняя псковичка похитила из гипермаркета на Рижском проспекте одежду и продукты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, совершившую кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в Пскове 26 июня около 21 часа сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из гипермаркета на Рижском проспекте. Для установления причины срабатывания сигнализации к охраняемому объекту был направлен ближайший наряд группы задержания.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала одежду и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.