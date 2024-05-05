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Пасху отмечают православные верующие

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.

Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это надежда для всех верующих на воскресение, пишет calend.ru.

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