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Двухлетний мальчик скончался после падения из окна в Великих Луках

01.08.2019 19:05|ПсковКомментариев: 0

30 июля двухлетний мальчик выпал квартиры на третьем этаже в одном из домов в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, малы с родителями и старшим братом был в гостях. Взрослые оставили мальчика в комнате под присмотром других детей. Когда мальчик забрался на подоконник, другие дети не успели отреагировать, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

После падения ребенка с полученными травмами доставили в больницу, где 31 июля он скончался.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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