Ущерб псковских пенсионеров от мощенников за февраль превысил 34 млн рублей

Правоохранительные органы Псковской области зафиксировали масштабную волну мошенничеств в отношении пожилых граждан. Только за февраль 2026 года зарегистрировано 71 преступление, а общий ущерб от действий аферистов превысил 34 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Основная схема злоумышленников остаётся неизменной: они целенаправленно вводят пенсионеров в заблуждение либо эксплуатируют их доверчивость. Цель — заставить пожилых людей подписать документы о продаже или дарении недвижимости.

На фоне тревожной статистики прокуратура Псковской области, УМВД России по Псковской области и региональный Многофункциональный центр заключили трёхстороннее соглашение о взаимодействии. Документ нацелен на предотвращение отчуждения жилья пенсионеров в результате мошеннических действий.