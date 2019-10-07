Происшествия

Четыре пожара произошли из-за поджогов в Псковской области за минувшие сутки

По предварительным данным, причиной четырех пожаров за минувшие сутки, 10 октября, в Псковской области стали поджоги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 22.13 10 октября у дома 33б по Октябрьскому проспекту в городе Пскове горел автомобиль «Джили МК Кросс» 2014 года выпуска. Предположительно, из-за поджога огнем повреждено багажное отделение автомашины. Еще один автомобиль подожгли ночью в поселке Дедовичи. В 00.14 11 октября у дома 3 на Складском переулке сгорела автомашина «Ока» 2001 года выпуска. От огня спасены три хозяйственные постройки.

В 01.32 11 октября в доме 116 по Октябрьскому проспекту в городе Великие Луки на втором этаже огнем повреждена обшивка входной двери в комнате на площади 2 кв. метра, а на третьем этаже сгорел бесхозный компьютерный стол, закопчен коридор. По предварительным данным, причиной возгорания, потушенного до прибытия спасателей, стал поджог.

В 03.44 11 октября в жилом доме на две семьи №46 на улице Пролетарской в городе Себеже огнем повреждена наружная стена на площади 1 кв. метр. Специалисты полагают, что пожар также начался из-за поджога.

В 04.09 11 октября сгорела баня в деревне Гусево в Себежском районе. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.