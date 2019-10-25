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Известного псковского предпринимателя Юрия Гукова приговорили к 11 годам колонии за крупное мошенничество

Известного псковского предпринимателя Юрия Гукова приговорили к 11 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Как Псковской Ленте Новостей сообщила старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области Валентина Костромина, Псковский городской суд вынес такой приговор 5 ноября.

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«Подсудимого признали виновным за совершение 3 преступлений: за хищение чужого имущества в особо крупном размере и приобретение права на чужое имущество путем обмана, - отметила Валентина Костромина. - Приговор Юрию Гукову вынесли по части 4 статьи 159 и по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК РФ. Из этих преступлений два не доведены до конца».

Салон красоты

Со слов старшего прокурора отдела, в ходе проверок налоговиков и судебного заседания, установили, что в 2014 году Юрий Гуков был директором и учредителем нескольких организаций, а также руководил и другими подконтрольными фирмами. Осужденный располагал их счетами и имел доступ к печатям.

Так, в 2014 году Юрий Гуков попытался выдать ремонтные работы в петербургском салоне красоты и закупку оборудования туда же за недавние сделки: представил в налоговый орган декларацию на возмещение из бюджета РФ НДС на сумму около 4,3 млн рублей. Хотя эти сделки, которые, по документам, обошлись примерно в 28 млн рублей, двоюродный брат Юрия Гукова провел еще в 2013 году. Родственник представил предпринимателю необходимые документы своего салона и тоже оказался в статусе подсудимого за пособничество.

«В связи с совершенным Гуковым преступлением прокуратурой области заявлены исковые требования о взыскании с виновного в пользу федерального бюджета причиненного ущерба. Исковое заявление прокурора удовлетворено судом в полном объеме», - подчеркнула Валентина Костромина.

Коттеджный поселок

Второй эпизод пришелся на обстоятельства, также произошедшие в 2014 году. Тогда Юрий Гуков аналогично попытался возместить НДС - приблизительно 2,9 млн рублей - за работы по благоустройству территории коттеджного поселка Псковского района «Борисов Ручей», на которые, по представленной декларации, ушло около 14 млн рублей.

По изготовленному пакету документов соответствующие мероприятия провели подконтрольные Юрию Гукову организации. Но налоговый орган, когда провел проверку, отказал «застройщику»: выяснили, что работы проведены были не осенью, как отметил предприниматель, а еще в мае.

Лесообработка

Третий эпизод заключается в том, что предприниматель решил принять участие в областном проекте по освоению лесов, рассчитанном на 2014 - 2016 годы. Юрий Гуков хотел участвовать в проекте как создатель предприятия по лесообработке, заготовке древесины в регионе, чтобы продавать ее по России. Для участия в проекте необходимо было вложить 400 млн рублей - тогда государство предоставило бы договор аренды лесных участков.

«Юрий Гуков разработал концепцию, как организовать данное предприятие, направлял ее в соответствующий комитет региональной администрации, в Минпромторг и прочие ведомства, однако необходимыми средствами не располагал», - отметила Валентина Костромина.

С ее слов, финансовую неспособность предпринимателя удалось установить в ходе проверки, а представленный им договор с «Россельхозбанком» об открытии кредитной линии оказался подделкой.

«К тому же банк не мог выдать Гукову такой кредит, поскольку последний числился недобросовестным должником, - подчеркнула Валентина Костромина. - А если бы у осужденного все получилось, он бы смог на льготных условиях арендовать лесные участки: по минимальной цене, без торгов и тем самым причинил бы государству ущерб на сумму около 18,7 млн рублей».

Она заключила, что пока еще приговор не вступил в законную силу.

Алексей Назаров