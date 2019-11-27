Псковский городской суд отложил слушание по уголовному делу депутата гордумы Олега Брячака

Псковский городской суд отложил предварительное слушание по уголовному делу депутата Псковской городской Думы Олега Брячака. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, 2 декабря заседание по вопросу началось в 10.00, из-за технических процессуальных нюансов было принято решение отложить слушание до 10.00 уже 4 декабря.
В пресс-службе Псковского городского суда добавили, что Олег Брячак обвиняется по части 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»): «Получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовой составляющей организации».
В ведомстве разъяснили, что депутат проходит по делу как исполнитель. Другой же фигурант - Юлия Морозова - как пособник. Ей инкриминируют нарушения, приведенные в части 5 статьи 33 («Виды соучастников преступления») и части 1 статьи 176 УК РФ.
Напомним, фигурантов подозревают в незаконном получении кредитов в «Россельхозбанке»: ООО «Лари» и ООО «Хинтел» получили по 19 миллионов рублей.