Общество

Прекращено преследование Олега Брячака по ряду уголовных дел

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области призвало частично прекратить уголовное преследование в отношении псковского бизнесмена Олега Брячака. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников — в распоряжении редакции оказалось постановление суда, подписанное заместителем руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области М. М. Осиповым.

В документе постановляется «прекратить уголовное преследование в отношении Брячака Олега Михайловича..., ранее не судимого по ч.4 ст 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по фактам хищения путем обмана кредитных денежных средств АО «Россельхозбанк», предоставленных ООО «Палада» в сумме 62,5 млн рублей и ООО «Кроника» в сумме 119 млн 880 тыс рублей, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений».

Кроме того, Следственное управление постановило прекратить уголовное преследование в отношении Юлии Морозовой, «ранее не судимой по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст 159 и по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по фактам пособничества в хищениях указанных кредитных средств. Формулировка та же — в связи с отсутствием в ее действиях состава преступлений.

Ведомство также постановило прекратить уголовные дела в отношении Брячака, но при этом продолжить его уголовное преследование по другим статьям: по ч. 1 ст. 176 по фактам незаконного получения кредитов в «Россельхозбанке» ООО «Лари» в сумме 19 млн рублей и ООО «Хинтел» в сумме 19 млн рублей. Также следственный орган постановил продолжить уголовное преследование в отношении Морозовой по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст 176 УК РФ по фактам пособничества в совершении вышеуказанных действий.

За Олегом Брячаком и Юлией Морозовой признается право на реабилитацию. Также им должен быть разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Копия настоящего постановления будет направлена Брячаку и Морозовой с разъяснением порядка обжалования, а также в прокуратуру Псковской области.